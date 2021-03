 Zonder bruikbare data geen Future of Work

Technologie en digitalisering hebben de inhoud van veel functies aanzienlijk veranderd - Wie heeft er over twintig jaar wel of geen baan? "Technologie moet de inzetbaarheid van zoveel mogelijk mensen bevorderen," zegt Baptiste Jourdan, mede-oprichter van Toucan Toco, specialist in data storytelling.



De afgelopen twintig jaar zijn de arbeidsmarkt en benodigde vaardigheden voor het uitvoeren van een functie aanzienlijk veranderd. "Denk maar eens aan de verkoper die tegenwoordig geconfronteerd wordt met een te goed geïnformeerde consument. Het werk van een marketeer verschilt ook enorm met twintig jaar geleden. En ontwerpt een ingenieur nu een auto, zoals hij dat deed in het jaar 2000? Absoluut niet. Technologie en digitalisering hebben de inhoud van veel functies aanzienlijk veranderd," steekt Jourdan van wal. "Deze veranderingen zullen meer uitgesproken worden. De impact van software en digitalisering wordt duidelijker door vraagstukken als wie over tien of twintig jaar een baan heeft, of welk opleidingsniveau er nodig is om aan een baan te komen."



Autonomie door data

Data speelt inmiddels een grote rol in het beslissingsproces van organisaties. Elke beslissing die in een bedrijf wordt genomen, moet bijdragen aan een positieve uitkomst. Dit vraagt om datagedreven beslissingen en gemakkelijke inzichten uit data.

Jourdan: "Door de technologische ontwikkelingen worden banen leuker: computers nemen mechanische handelingen over. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor taken die menselijke vaardigheden vereisen, zoals netwerken, probleemoplossend denken en leiderschap. Werknemers hebben autonomie nodig voor werkgeluk. Technologie moet dit bevorderen, door data voor iedereen toegankelijk te maken.

Om zoveel mogelijk mensen autonomie en eigenaarschap te geven, moeten niet alleen een paar individuen met een analytische achtergrond kunnen beschikken over inzichten uit data. Door alle medewerkers te laten profiteren van data-analyse en zo de manier waarop ze produceren, verkopen, vermarkten en financieren te verbeteren, staan ​​we veel mensen die tot nu toe in de marge van de digitale en datarevoluties zijn gebleven toe om actief deel te nemen aan het beslissingsproces."



De rol van technologiebedrijven

Jourdan heeft een duidelijke visie op de rol van technologiebedrijven: "Een breed begrip van data door medewerkers en krachtige communicatie met data storytelling kunnen een belangrijke rol spelen in het proces van digitale transformatie. Technologiebedrijven moeten zich inzetten om organisaties te helpen het maximale uit hun data te halen, zodat alle medewerkers in staat worden gesteld sneller, de juiste beslissingen te nemen. Daarmee stellen ze individuen in staat om hun inzetbaarheid te behouden en te vergroten, maar ook om zich te wijden aan hun core business en zo betekenis te vinden in hun functie en hun handelen."