 Digital advertising groeit verder door in crisisjaar 2020

Adverteerders besteden 2,34 miljard euro aan digital advertising - In tegenstelling tot de negatieve groeiverwachtingen van een jaar geleden is het marktaandeel van digital advertising in 2020 opnieuw gegroeid. Dit ging ten koste van het budget van andere ‘traditionele’ mediatypen als radio, tv en print, die allemaal een aanzienlijke daling lieten zien.



Inmiddels wordt jaarlijks door adverteerders 2,34 miljard euro van het marketingbudget aan digital advertising besteed. Search blijft de grootste categorie in online advertising en groeide verder door met zeven procent. Dit en meer blijkt uit de cijfers in de Online Ad Spend Study 2020, die Deloitte in opdracht van brancheplatform VIA presenteerde.



Groei van zes procent

Bij het verschijnen van de vorige Ad Spend Study, ten tijde van de ‘eerste golf’, was de verwachting dat in 2020 de bestedingen met ruim twintig procent zouden afnemen. De uitkomsten van de Online Ad Spend Study 2020 zijn dan ook des te opvallender te noemen. Het shockeffect dat het coronavirus teweegbracht, zorgde ervoor dat campagnes, met name in de travel-, entertainment-/events- en automotive industrie, vorig jaar werden gepauzeerd of gecanceld. Uit de nieuwe onderzoekscijfers blijkt dat de bestedingen in het tweede halfjaar volledig zijn hersteld en zelfs zijn toegenomen, wat voor een overall groei van zes procent ten opzichte van 2019 heeft gezorgd.



De impact van COVID-19

Naast een aanhoudende groei van online video (+negentien procent) laten de cijfers zien dat alle digitale categorieën zijn gegroeid, met uitzondering van Digital Out of Home-advertising, die met 37 procent daalde. De daling is toe te schrijven aan de maatregelen rond COVID-19. Deze zorgden vanaf half maart voor een sterke afname van de mobiliteit van de Nederlanders, waardoor de vraag naar het medium OOH vrijwel direct verdampte. Een andere opvallende verschuiving die door de pandemie is veroorzaakt, is de toename van het aantal performancecampagnes. De respondenten gaven aan dat door alle onrust de behoefte aan ROI en beproefde methodes toenam, met als gevolg dat er minder brandingcampagnes zijn ingezet. Voor 2021 verwachten de respondenten wederom een sterke groei van digital advertising in zijn geheel, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor marketplaces.



Versnelling digitale transformatie

Saskia Wagenmakers, vicevoorzitter VIA: "De digitale transformatie is door COVID-19 enorm versneld. Zo ook de versnelling in de digitalisering van de mediabestedingen. Het is belangrijk voor bedrijven om te blijven digitaliseren en investeren in e-commerce en de tempoversnelling die COVID-19 hierin heeft gebracht vast te houden. De grote vraag zal zijn welk consumentengedrag er ook na COVID-19 structureel veranderd zal zijn. Wendbaarheid, goed kijken naar kansen, creatief ondernemerschap, verbinden en samenwerken en het kunnen omgaan met onvoorspelbaarheid blijven cruciaal voor bedrijven, ook in de toekomst."