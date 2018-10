 Search advertising blijft ongekend populair

Nederland koploper in het adopteren van nieuwe technologieën - Vorige week presenteerden IAB Nederland en DDMA de vierde Search Advertising Study. Het kwalitatieve onderzoek, uitgevoerd door Deloitte, laat een paar opvallende uitkomsten zien.



Zo geven bijna alle respondenten (93 procent) aan dat zij over 2018 meer verwachten uit te geven aan search advertising dan in de voorgaande jaren. Is er ook een grote budgetverschuiving van desktop naar mobiele zoekadvertenties zichtbaar. En voorziet men nog meer groei in advertentie-uitgaven en ‑inkomsten in de komende jaren als gevolg van technologieën zoals machine learning en voice search.



Budgetten blijven stijgen

De toegenomen concurrentie, de hogere kosten per klik (CPC) en de verdere verschuiving van budgetten van traditionele naar digitale media zijn volgens 72 procent van de respondenten de belangrijkste factoren voor de budgetgroei. Deze groei is bij meer dan de helft van de mediabureaus (58 procent) mogelijk gemaakt door budgetten van traditionele media te verplaatsen naar search advertising. Bij 39 procent van de adverteerders is dezelfde trend zichtbaar.



Verschuiving desktop naar mobiele zoekadvertenties

Ook dit jaar laat het onderzoeksrapport zien dat het aantal betaalde zoekopdrachten op mobiel aanzienlijk meer stijgt dan op desktop. Het gat in CPC tussen mobiel en desktop wordt met name steeds kleiner doordat de mobiele klik steeds waardevoller wordt dankzij betere mobiele conversie, (cross-device) attributie en metingen. Zoekmachine Bing neemt ook dit jaar weer toe in populariteit. Zo geeft 89 procent van de respondenten aan te adverteren op Bing Ads en verwacht 26 procent hier relatief meer te gaan groeien in budget dan op Google Ads. De onderzoekers van de Search Advertising Study verwachten dat, door de verbeterde toegankelijkheid via automatische synchronisatie en zoekautomatisering, in de komende jaren met name adverteerders hun advertisingstrategie op beide platformen gaan vergroten.



Artificial Intelligence leidend voor de toekomst van search advertising

Alle respondenten zijn het erover eens dat search advertising duidelijk een volwassen maar nog altijd groeiende markt is. Deze groei is vooral te danken aan de opkomst van diverse technische innovaties als Artificial Intelligence en machine learning. Bid management is nog altijd de vaakst genoemde activiteit die geautomatiseerd wordt, op de voet gevolgd door reporting & dashboarding.

Een ander opvallend resultaat binnen automatisering is dat er een duidelijke correlatie is tussen de grootte van het bedrijf (in termen van omzet) en de prioriteit die automatisering krijgt: hoe groter het bedrijf, des te meer prioriteit.



Alle resultaten en conclusies over search advertising zijn gebundeld in ‘IAB & DDMA REPORT ON SEARCH ADVERTISING 2018’, dat te downloaden is op iab.nl en ddma.nl.