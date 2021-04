 Corona-versoepelingen in aantocht, maar bordspellen onverminderd populair

Identity Games benut coronatijd om spellenspelende Nederlanders te typeren - Een lockdown, een avondklok en nu corona-versoepelingen die in aantocht zijn. Maar wat op tafel blijft zijn de bordspellen. Die blijven onverminderd populair. Dat Identity Games terug in haar cijfers. Maar welke typen bordspelers zijn er? Daar was Identity Games benieuwd naar.



Zo heeft het bedrijf het afgelopen ‘coronajaar’ ook benut om de spellenspelende Nederlanders eens goed onder de loep te nemen. Op basis van onderzoek van Kien / Panel Wizard* zijn er vijf verschillende typen gezelschapsspelers duidelijk te onderscheiden: de spelletjesliefhebber, de fanatieke winnaar, de sociale meespeler, de ontspanningsspeler en de gelegenheidsspeler.

Het onderzoek laat zien dat Nederlanders zichzelf vooral herkennen als ontspanningsspeler (49 procent). Ofwel: mensen die vooral voor de gezelligheid (78 procent) en voor een beetje ontspanning (57 procent) een bordspel spelen. "Even weg van die corona-perikelen en niet weer de zoveelste ‘Netflix-avond’ beleven. 51 procent uit deze groep speelt dan ook het liefst een spel waarbij je moet lachen en plezier met elkaar hebt. Vrouwen kunnen iets vaker dan mannen getypeerd worden als ontspanningsspelers; respectievelijk 52 procent en 46 procent. Een kwart van de mannen is vooral gelegenheidsspeler. Ze spelen omdat anderen dat graag doen, zoals hun partner of de kinderen," aldus Jan Maurits Duparc, Chief Creation bij Identity Games.



29 procent Nederlanders spelletjesliefhebber

Duparc: "Niemand is helemaal één type, maar herkent zich wel in de ‘dominante kenmerken’ van een bepaald type. Zo beschouwt bijna een derde (29 procent) van alle spellenspelende Nederlanders zich als liefhebber. "Zij kunnen niet wachten tot er weer een nieuw spel uit is of organiseren spellenavonden om samen met vrienden een spel te spelen. De spelletjesliefhebber houdt vooral van spellen waar je strategisch moet denken, zoals Catan, Ticket to Ride of Escape Room The Game. Kijkend naar de leeftijd, dan is ruim de helft van de groep spelletjesliefhebbers jonger dan 40 jaar."



Weinig fanatieke winnaars

Weinig Nederlanders willen zich puur typeren als fanatieke winnaar of als sociale meespeler. Deze laatste groep laat zijn/haar tegenstanders winnen en past als het nodig is daartoe de spelregels aan "Een beetje het makkelijke type, dat speelt voor de gezelligheid en die het allemaal niet zoveel uitmaakt. Het gaat om het ‘team’. Denk aan de moeder die speelt met de kinderen die nog niet zo goed tegen hun verlies kunnen. Vrouwen passen iets vaker in deze categorie dan mannen," aldus Duparc.



Nederlanders zijn brave spelers: 77 procent speelt nooit vals

Over het algemeen kan gesteld worden dat Nederlanders behoorlijk brave bordspelletjesspelers zijn. Zo geeft 77 procent aan nooit vals te spelen. Achttien procent doet dit soms en slechts 5 procent is ondeugend. Duparc: "Wat we aan de spellentafel zien, zien we feitelijk ook in de maatschappij. We houden klaarblijkelijk niet van (spel)regels. Kijk maar naar het toenemende gemor over de coronamaatregelen. Maar als het erop aankomt, zijn we gemiddeld braver dan braaf en volgen we de regels op en spelen zoals het hoort."