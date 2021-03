 Één jaar corona: meerderheid werknemers ervaart voordelen thuiswerken

Ruim de helft van de werknemers ervaart voordelen thuiswerken - Ruim 55 procent van de werknemers ervaart inmiddels voordelen van het thuiswerken, terwijl 25 procent lijdt onder de nieuwe werksituatie. Dat blijkt uit de resultaten van de Monitor Thuiswerken van Arbo Unie, waar inmiddels al bijna 100 organisaties gebruik van maken.



Zaterdag 27 februari is het precies een jaar geleden dat de eerste persoon in Nederland positief op corona werd getest. Sindsdien is de wereld van het werken snel veranderd.



Grote invloed

Een belangrijk deel van werkend Nederland is al bijna een jaar nauwelijks op kantoor geweest. "Dit heeft invloed op hoe we werken, samenwerken en leidinggeven", zegt Jan van den Hoogen, strategisch arbeids- en organisatieadviseur bij Arbo Unie. De organisatie heeft daarom een Monitor Thuiswerken ontwikkeld met online vragen over bijvoorbeeld hoe werknemers steun van het team en de leidinggevende ervaren. Ook is er aandacht voor werkdruk, spanningen en ontspanning thuis.



Productiviteit vs. leed

Uit de conclusies blijkt dat 55 procent voordelen ervaart van het thuiswerken. "Een grote groep staat neutraal tegenover thuiswerken en dan heb je ook nog de mensen die het echt omarmen. Die ervaren bijvoorbeeld dat ze zich beter concentreren nu ze niet in een kantoortuin zitten, dat ze productiever zijn. En menig manager kan voor het eerst in jaren weer samen met familie eten.", aldus Van den Hoogen. Daartegenover staat dat 25 procent van de thuiswerkers erg lijdt onder de nieuwe situatie. Voor Arbo Unie is dat een zorgelijk gegeven. "We zien veel grenzeloosheid in werken ontstaan en zelfs het blijven doorwerken ondanks medische klachten. Leidinggevenden zoeken ook naar nieuwe mogelijkheden tijdig signalen op te vangen. Het gemis aan contacten heeft niet alleen een sociaal effect maar ook een verarming van informatiestromen."



Les voor leidinggevenden

De hoeveelheid werk en de betrokkenheid beïnvloeden het werkplezier het meest. Van den Hoogen: "De hoeveelheid werk is misschien niet groter dan voorheen, maar de intensiteit is wel veel hoger. Daardoor hebben veel mensen het gevoel dat ze de hoeveelheid werk niet meer goed onder controle hebben." Wat betreft de betrokkenheid: "Sommige medewerkers drijven echt af van de organisatie. Het gevoel van verbondenheid blijkt ook sterk samen te hangen met de persoonlijke aandacht die medewerkers krijgen van hun leidinggevenden. Dat is een belangrijke les voor leidinggevenden."



De toekomst is thuis

Voor Arbo Unie is het helder. "Thuiswerken gaat niet meer weg; we gaan toe naar ‘blended’ of ‘hybride’ werken", aldus Van den Hoogen. Daarvoor is meer nodig dan een goede videoverbinding en een ergonomisch ingerichte thuiswerkplek. "Om het werkplezier te behouden, is het belangrijk het werk zo te organiseren dat de betrokkenheid gewaarborgd is en de hoeveelheid werk behapbaar blijft. Daar horen nieuwe afspraken over samenwerken, overleggen en leidinggeven bij. We zijn ongemerkt met de grootste aanpassing van werken gestart sinds de laatste industriële revolutie."



Groeiend besef

Werkgevers voeren echter de aanpassingen in het nieuwe werken nog niet snel genoeg door. "De aanpassingen zijn laat op gang gekomen, terwijl we al een jaar in deze situatie zitten. Nu pas komt het besef dat het blijvend anders gaat in de toekomst. Deze fundamentele verandering is niet meer te stoppen."

Arbo Unie staat momenteel veel organisaties bij in dit soort vraagstukken. De organisatie merkt een toegenomen vraag naar het begeleiden van dergelijke ingewikkelde trajecten.