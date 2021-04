 Een op de vijf managers let op etniciteit bij aannemen medewerkers

Vier op de tien nemen het liefst ervaren medewerkers aan - Bij het aannemen van nieuwe medewerkers let een op de vijf managers op de etniciteit van de sollicitant. Managers jonger dan 35 jaar doen dit beduidend vaker (22 procent) dan managers van 55 jaar of ouder (twaalf procent). Dat blijkt uit de ManagementScore van ISBW, een representatief onderzoek onder ruim 500 managers in Nederland.



Daarnaast neemt ruim vier op de tien (44 procent) managers het liefst een ervaren medewerker aan, tegenover slechts twintig procent die de voorkeur geeft aan een starter. Een kwart (26 procent) versterkt zijn team het liefst met iemand uit zijn eigen netwerk.

Voordat een nieuw teamlid daadwerkelijk wordt aangenomen, belt 38 procent van de managers altijd referenties na. Dit doen oudere managers vaker (43 procent) dan jongere managers (32 procent).



Soft skills belangrijk voor beoordeling

Wanneer iemand aangenomen is, hecht een manager met name waarde aan de soft skills van deze persoon. Als belangrijkste onderdeel van de beoordeling van medewerkers wijzen managers het samenwerkingsvermogen aan. Communicatie en vakinhoudelijke kennis staan respectievelijk op een tweede en derde plaats. De grootste ergernis van managers is een passieve werkhouding van zijn medewerkers (27 procent). Maar ook medewerkers die problemen bij hun manager neerleggen zonder eerst zelf na te denken (24 procent) en medewerkers die continu klagen over hun werkzaamheden (19 procent) vormen grote ergernissen voor managend Nederland.

Rob Rijbroek, directeur ISBW: "Teams met een mix aan leeftijd, afkomst, ervaringsniveaus en geslacht brengen een ander soort dynamiek met zich mee dan homogene teams. Diversiteit resulteert in een situatie waarin individuele werknemers complementair zijn aan elkaar. Dit levert nieuwe inzichten op, die bij kunnen dragen aan de bedrijfsprestaties. Het is daarom belangrijk dat managers sollicitatieprocedures altijd met een open blik ingaan. Dat zij vooral kijken naar hoe een persoon het team kan aanvullen, hoe zijn of haar skillset aansluit bij het team en of het karakter van de persoon past bij die van de andere teamleden."