 Nederlandse recruiters behandelen kandidaten met een migratieachtergrond het meest objectief

Europees onderzoek: perceptieverschillen tussen werkgevers en werknemers rond integratie allochtonen - Nederlandse recruiters scoren hoog op de ladder van 'gelijke kansen' vergeleken met omringende landen. 59 procent van de Nederlandse recruiters vindt dat sollicitanten met een migratieachtergrond volstrekt gelijkwaardig behandeld moeten worden tijdens een sollicitatieprocedure.



Dat blijkt uit onderzoek onder werkgevers en werknemers in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het onderzoek is uitgevoerd door Haystack Consulting in opdracht van House of HR.

Nederlandse recruiters scoren met 59 procent veel beter dan recruiters in België en Duitsland (circa 45 procent). En met name in sectoren 'wholesale' en 'retail' wordt zelfs bewust gezocht naar zoveel mogelijk diversiteit. Het slechtst gesteld is het met de égalité in Frankrijk, waar slechts 26 procent van de recruiters uitgaat van het gelijkheidsbeginsel van kandidaten. Daar worden sollicitanten met een migratieachtergrond eerder geworven uit noodzaak.



Werkgeluk dankzij collega's

Nederland heeft een hoog percentage werkgeluk onder werknemers als je dat afzet tegen de omringende onderzochte landen. De Nederlanders zijn met 82 procent tevreden werknemers het gelukkigst en worden hierbij op de voet gevolgd door de Belgen en de Duitsers. In Frankrijk is het werknemersgeluk het laagst. Slechts 65 op de 100 Fransen geven aan gelukkig te zijn met hun baan.

Er lijkt een correlatie te bestaan tussen werknemersgeluk en het percentage collega's met een migratieachtergrond. In de landen waar het gebruikelijk is om met collega's uit andere culturen te werken, wordt het werkgeluk aanzienlijk hoger ingeschaald dan in landen waar dit niet het geval is. Nederland spant hierbij de kroon, zonder dat men überhaupt goed op de hoogte is van het aantal mensen met een asielstatus binnen het bedrijf. Nederlandse medewerkers schalen het percentage medewerkers met een migratieachtergrond veel lager in, dan wat er in werkelijkheid in het bedrijf aanwezig is (31 om 44 procent).

Met het MVO project 'Jobroad zijn binnen House of HR al meer dan 800 erkende asielzoekers aan een baan geholpen. CEO van House of HR Rika Coppens: "Gegeven de krapte op de arbeidsmarkt en de demografische evolutie, is acceptatie van diversiteit op de werkvloer absolute noodzaak. In Nederland, en in toenemende mate ook in België, staan meer en meer bedrijven open voor oplossingen zoals actieve arbeidsmigratie, of deelname aan projecten om anderstalige nieuwkomers te verwelkomen in het bedrijf.