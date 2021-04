 De belangrijkste trends in mobile voor de zakelijke markt

Mobiele workforce jreeg enorme duw - Het afgelopen jaar heeft de mobiele workforce in bedrijven een enorme duw gekregen en mobile services worden gezien als een kritisch element in de veerkracht van bedrijven. Dat wordt bevestigd door onderzoek uitgevoerd door IT-advies- en marktonderzoeksbureau IDC bij 1130 bedrijven in Europa, waaronder ook Nederlandse bedrijven.



De noodzaak voor security ontwikkelt zich verder, maar er ontstaan ook nieuwe trends, zoals mobility teams binnen bedrijven en leveranciers die een one-stop-shop aanbieden. Stefan De Clerck, General Manager Benelux en Frankrijk bij HMD Global, het bedrijf dat Nokia smartphones op de markt brengt, licht de resultaten van het onderzoek toe en geeft daarbij enkele inzichten voor de Nederlandse markt mee.



Device management verantwoordelijkheid van mobility teams

Bij rondvraag naar welke business unit de beslissingen maakt wat betreft de keuze en aankoop van smartphones, blijkt dat er een verschuiving plaatsvindt. Bij achttien procent van de Nederlandse bedrijven is de IT-afdeling verantwoordelijk voor deze beslissing. 28 procent van de bedrijven werkt met toegewijde mobility teams.

Ter vergelijking: in België ligt deze verantwoordelijkheid bij twintig procent van de bedrijven bij de IT-afdeling en werkt 23 procent met toegewijde mobility teams.

"Remote werken en mobiele medewerkers winnen vandaag meer dan ooit aan belang. Smartphones en andere zakelijke devices spelen daarin een belangrijke rol en het wordt een steeds grotere uitdaging voor bedrijven om dit goed te managen. Bedrijven streven een geïntegreerde aanpak na waar alle mogelijke zakelijke devices geconnecteerd zijn waardoor medewerkers vlot en veilig remote kunnen werken. Er wordt dus steeds meer vanuit een overkoepelende visie naar mobiliteit gekeken en het verbaast in die zin niet dat bedrijven daar toegewijde teams en experts op inzetten", verklaart Stefan De Clerck.



Mobile security steeds belangrijker bij keuze smartphones

Er zijn een aantal punten waaraan bedrijven prioriteit geven bij het kiezen van hun smartphone-leverancier, waaronder veiligheid, betrouwbaarheid, functionaliteit, gebruiksgemak, merkherkenning, design en prijs. "Nu de markt afhankelijker wordt van het gebruik van mobiele apparaten, komen cyberaanvallen steeds vaker voor. Hierdoor is het noodzakelijk om te vertrouwen op steeds beter beveiligde toestellen en deze altijd up to date te houden," zegt De Clerck. "Op de vraag waar bedrijven het meeste rekening mee houden bij aanschaf van een Nokia sartphone, wordt duidelijk dat de prijs/kwaliteit-verhouding nog steeds het belangrijkste argument is. Een sterk securitybeleid staat met achttien procent op de derde plaats in de keuze. In België is dit maar liefst 27 procent en staat een sterk securitybeleid op de tweede plaats."



Android Enterprise Recommended toestellen winnen aan belang

Volgens het onderzoek van IDC staat Android op de eerste plaats in de keuze van een operating system voor smartphones in de zakelijke markt. In Nederland gebruikt maar liefst 59 procent van de ondervraagde bedrijven Android als OS. Het Android Enterprise Recommended (AER)-programma - een certificering door Google van toestellen die voldoen aan de hogere eisen voor hard- en software specifiek voor zakelijk gebruik - wint steeds meer aan belang in die zakelijke markt.

De Clerck licht toe: " We zien dat meer en meer bedrijven naar het AER-programma kijken bij de keuze van mobiele toestellen voor hun werknemers. In West-Europa geeft meer dan 77 procent aan dat ze het AER-programma belangrijk vinden in hun keuze van smartphones. HMD Global volgt dit AER-programma al sinds 2018, toen Google startte met dit programma en bijna het volledige productportfolio is AER-proof. Op deze manier kunnen bedrijven zonder zorgen aan de slag met hun mobile devices die voldoen aan de hoogste standaarden."



Leveranciers groeien naar all-in-one aanpak

Het aantal mobiele medewerkers in West-Europa zal in 2021 de 50 procent overstijgen. Bedrijven hebben daarom behoefte aan allround managed mobile services die ze kunnen afnemen bij één leverancier. Fabrikanten die kunnen meedenken en meegroeien in de behoefte van bedrijven om via een one-stop-shop alle toestellen en bijhorende diensten te kunnen afnemen, winnen dan ook aan populariteit.

"Ook bij HMD Global zijn we ons bewust van deze trend. Deze stond aan de basis van de lancering van onze eigen centrale simkaartbeheertool die bedrijven snel en handig van simkaarten voorziet voor wereldwijd IoT- en machine-to-machine (M2M) datagebruik. We willen de meest complete ondersteuning kunnen bieden en blijven analyseren hoe we de vraag van de markt zo goed mogelijk kunnen bedienen. Daarnaast werken we aan een verdere uitbreiding van onze zakelijke dienstverlening, onder meer op het vlak van verlengde garanties en verzekering," besluit De Clerck.