 Digitale ‘masters of change’ hebben de toekomst

Leiderschap is cruciaal aangezien elk bedrijf een technologiebedrijf wordt - Te midden van de coronapandemie opende technologie de deur naar nieuwe manieren van werken en bedrijfsvoering, creëerde technologie nieuwe interacties en ervaringen en droeg technologie bij aan gezondheid en welzijn. Dat blijkt uit de Accenture Technology Vision 2021.



Technologie heeft gedrag en verwachtingen voorgoed beïnvloed en enorme veranderingen teweeggebracht in elke denkbare sector. Nu bedrijven overgaan van reageren op de crisis naar bedenken wat de volgende stap moet zijn, wordt de toekomst bepaald door de meest gedurfde en visionaire leiders. Volgens het 21e jaarlijkse rapport van Accenture zijn dit de organisaties die technologie gebruiken om echt grip te krijgen op verandering. Het rapport bevat voorspellingen over de belangrijkste technologietrends die de komende drie jaar van invloed zijn op bedrijven en sectoren.



Innovatie in stroomversnelling

In het rapport, Leaders Wanted: Masters of Change at a Moment of Truth, wordt besproken hoe toonaangevende bedrijven tien jaar aan digitale transformatie weten te comprimeren tot één of twee jaar. Hierbij leunen ze op een sterke digitale kern om zich op hoge snelheid aan te passen en te innoveren. Volgens onderzoek van Accenture groeien de omzetten van deze bedrijven momenteel vijf keer sneller dan die van bedrijven die achterblijven, vergeleken met een twee keer zo snelle groei tussen 2015 en 2018. Het resultaat? Een golf van bedrijven die zich zo snel mogelijk opnieuw willen uitvinden en die technologie-innovaties gebruiken om in te spelen op de nieuwe werkelijkheden waar ze mee te maken krijgen.

Paul Daugherty, Group Chief Executive Technology & Chief Technology Officer bij Accenture: "De pandemie heeft innovatie in een stroomversnelling gebracht. Veel organisaties zijn technologie grootschalig gaan toepassen om ervoor te zorgen dat hun business en community’s draaiende bleven, met een snelheid die ze eerder niet voor ogen hadden. Anderen ontdekten hun tekortkomingen en konden zich door een gebrek aan digitale basis niet snel genoeg aanpassen. Door de pandemie hebben we nu een unieke kans om de kracht van technologie te omarmen en de toekomst van organisaties en wat zij hun klanten aan ervaringen bieden, compleet opnieuw uit te vinden en in te richten."



Masters of change

Accenture ondervroeg meer dan 6.200 zakelijke leiders voor het Technology Vision-rapport. 92 procent daarvan gaf aan dat hun organisatie dit jaar met grote urgentie innoveert. 91 procent van de managers is het er daarnaast over eens dat om succes te hebben op de markt van de toekomst, hun organisatie die markt goed gedefinieerd moet hebben.

Om de toekomst te beïnvloeden, moeten bedrijven veranderen in ‘masters of change’ door te voldoen aan drie belangrijke voorwaarden. Allereerst vraagt een leidende positie om technologieleiderschap. De leiders van morgen zijn zij die technologie vooropstellen in hun businessstrategie. Ten tweede wachten leiders het nieuwe normaal niet af; ze gaan zelf aan de slag en creëren nieuwe realiteiten op basis van radicaal nieuwe mindsets en modellen. Tot slot omarmen leiders een grotere verantwoordelijkheid als wereldburgers en ontwerpen ze bewust technologie voor het creëren van een positieve impact die verder reikt dan de grenzen van het eigen bedrijf, om zo te bouwen aan een duurzamere en inclusieve wereld.



Vijf belangrijke trends

Het Technology Vision-rapport identificeert vijf belangrijke trends waarop bedrijven de komende drie jaar moeten inspelen om vooruit te komen en grip te krijgen op verandering in alle onderdelen van het bedrijf.

Strategisch stacken: bouwen aan een betere toekomst – Een nieuw tijdperk van concurrentie is onderweg – een tijdperk waarin bedrijven concurreren op basis van de architectuur van hun IT-systemen. Maar het bouwen en gebruiken van de beste technologiestack betekent dat u technologie op een andere manier moet benaderen, zodat de business- en technologiestrategieën niet van elkaar te onderscheiden zijn. 89 procent van de ondervraagde leiders gelooft dat het vermogen van hun organisatie om waarde te genereren steeds meer gebaseerd zal zijn op de beperkingen en mogelijkheden van hun technologie-architectuur.

– Een nieuw tijdperk van concurrentie is onderweg – een tijdperk waarin bedrijven concurreren op basis van de architectuur van hun IT-systemen. Maar het bouwen en gebruiken van de beste technologiestack betekent dat u technologie op een andere manier moet benaderen, zodat de business- en technologiestrategieën niet van elkaar te onderscheiden zijn. 89 procent van de ondervraagde leiders gelooft dat het vermogen van hun organisatie om waarde te genereren steeds meer gebaseerd zal zijn op de beperkingen en mogelijkheden van hun technologie-architectuur. Gespiegelde wereld: de kracht van krachtige, intelligente, digital twins – Leiders bouwen intelligente digital twins om daarmee levende modellen te creëren van fabrieken, supply chains, productlifecycles en nog veel meer. Door data en inzicht samen te brengen en weer te geven als de fysieke wereld in een digitale omgeving, ontsluit u nieuwe mogelijkheden op het vlak van bedrijfsvoering, samenwerking en innovatie. 65 procent van de ondervraagde managers verwacht dat de investering van hun organisatie in slimme digitale kopieën de komende drie jaar toeneemt.

– Leiders bouwen intelligente digital twins om daarmee levende modellen te creëren van fabrieken, supply chains, productlifecycles en nog veel meer. Door data en inzicht samen te brengen en weer te geven als de fysieke wereld in een digitale omgeving, ontsluit u nieuwe mogelijkheden op het vlak van bedrijfsvoering, samenwerking en innovatie. 65 procent van de ondervraagde managers verwacht dat de investering van hun organisatie in slimme digitale kopieën de komende drie jaar toeneemt. "I, Technologist": de democratisering van technologie – Mensen in allerlei bedrijfsfuncties hebben nu toegang tot krachtige mogelijkheden. Daardoor kan iedere medewerker een innovator zijn, zijn of haar werk optimaliseren, pijnpunten wegnemen en ervoor zorgen dat het bedrijf nieuwe en veranderende behoeften bijbeent. 88 procent van de managers denkt dat technologiedemocratisering een essentiële rol speelt in de innovatie binnen de organisatie.

– Mensen in allerlei bedrijfsfuncties hebben nu toegang tot krachtige mogelijkheden. Daardoor kan iedere medewerker een innovator zijn, zijn of haar werk optimaliseren, pijnpunten wegnemen en ervoor zorgen dat het bedrijf nieuwe en veranderende behoeften bijbeent. 88 procent van de managers denkt dat technologiedemocratisering een essentiële rol speelt in de innovatie binnen de organisatie. Altijd en overal: Bring Your Own Environment – De grootste verhuizing van personeel in mensenheugenis bood bedrijven de kans om de grenzen van de organisatie uit te breiden. Wanneer voor de medewerkers ‘Bring Your Own Environment’ geldt, hebben ze de vrijheid om naadloos vanaf elke locatie te werken – of dat nu thuis is, op kantoor, op het vliegveld, bij partners op kantoor of ergens anders. Binnen dit model kunnen leiders het doel van werken op verschillende locaties herbekijken en gebruikmaken van de kans om hun bedrijf in deze nieuwe wereld opnieuw in te richten. 81 procent van de respondenten is het erover eens dat toonaangevende bedrijven in hun sector een voor een zullen overstappen van ‘Bring Your Own Device’ naar ‘Bring Your Own Environment’.

– De grootste verhuizing van personeel in mensenheugenis bood bedrijven de kans om de grenzen van de organisatie uit te breiden. Wanneer voor de medewerkers ‘Bring Your Own Environment’ geldt, hebben ze de vrijheid om naadloos vanaf elke locatie te werken – of dat nu thuis is, op kantoor, op het vliegveld, bij partners op kantoor of ergens anders. Binnen dit model kunnen leiders het doel van werken op verschillende locaties herbekijken en gebruikmaken van de kans om hun bedrijf in deze nieuwe wereld opnieuw in te richten. 81 procent van de respondenten is het erover eens dat toonaangevende bedrijven in hun sector een voor een zullen overstappen van ‘Bring Your Own Device’ naar ‘Bring Your Own Environment’. Van ik naar wij: systemen van verschillende partijen scheppen orde in de chaos – De behoefte aan contactonderzoek, naadloze betalingen en nieuwe manieren om vertrouwen op te bouwen, legde bloot waarin de bestaande ecosystemen van organisaties nog tekortschoten. Systemen van verschillende partijen kunnen bedrijven helpen meer veerkracht en flexibiliteit te vergaren; nieuwe manieren van marktbenadering te ontsluiten; en nieuwe ecosysteemstandaarden te creëren voor hun sectoren. Negentig procent van de ondervraagde managers erkent dat systemen van verschillende partijen hun ecosystemen helpen een veerkrachtigere en flexibele basis neer te zetten om nieuwe waarde te creëren met de partners van hun organisatie.

Prioriteren van innovatie

Het prioriteren van technologie-innovatie als reactie op een snel veranderende wereld is nog nooit zo belangrijk geweest. Neem de horecasector: 60 procent van de Amerikaanse restaurants die in juli 2020 aangaven tijdelijk gesloten te zijn, waren twee maanden later failliet. Starbucks positioneerde zich als leider door technologie in te zetten om klant en retailkanalen uit te breiden. In augustus 2020 hadden drie miljoen nieuwe gebruikers de Starbucks-app gedownload en bestond 90 procent van de verkopen uit mobiel bestellen en ophalen via drive-thru. Toen de vraag toenam, implementeerde het bedrijf een geïntegreerd ticketmanagementsysteem om bestellingen uit de app, via UberEats en van drive-thru-klanten te combineren in één workflow voor barista’s. Daarnaast introduceerde het bedrijf een nieuwe espressomachine met sensoren die bijhouden hoeveel koffie er wordt geschonken en voorspellen wanneer er onderhoud nodig is. Dit is een sterk voorbeeld van technologie als belangrijke enabler van een flexibele, veerkrachtige en succesvolle reactie op verandering.