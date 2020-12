 De vier geboden voor stressvrij videobellen

Offday? Gebruik de Touch-Up functie - Na maanden van 'Zoomen' en 'Teamsen'hebben de meeste kantoortijgers het werken op afstand onder de knie. Toch zien we veel mensen die virtueel niet goed te verstaan zijn, elkaar verblinden met tegenlicht of hun camera gewoon helemaal uitzetten. Aangezien online vergaderen ongetwijfeld een vast onderdeel van ons zakelijke leven blijft, is het hoog tijd dat we onze online uitstraling perfectioneren.



Wilco Ravestein, Country Manager Benelux bij Paessler, houdt zich daarom aan deze vier geboden voor online meetings, die u hopelijk ook op weg helpen.



1. Gij zult goed verbonden zijn

Het is frustrerend om naar elkaar te luisteren wanneer we el.aar..iet….oed…..ku…..ver..aan. En het helpt ook niet als video’s in stukjes g/e/h/a/k/t zijn. Video en audio livestreams zijn de ultieme test voor de kwaliteit van de internetverbinding; ze leggen de nadruk op verbindingsproblemen die we zelden ondervinden door alleen maar op het web te surfen. Ze vallen ook niet op wanneer we Spotify, Netflix of YouTube gebruiken, omdat deze diensten allemaal gebruikmaken van "buffering"-concepten die zulke haperingen verbergen.

Ravestein heeft daarom de volgende tips voor een betrouwbare internetverbinding: "Vermijd WiFi bij een instabiele verbinding: het is vaak beter om uw device rechtstreeks met de internetrouter te verbinden via een kabel in plaats van via WiFi, vooral als de router verder dan een paar meter verwijderd is, er muren zijn voor het signaal om over te steken, of als u in een gebouw met veel WiFi-netwerken woont. Koop een lange ethernetkabel en - als uw computer geen ethernetpoort heeft - een ethernet-naar-USB-adapter. Dit is een van de grootste budget-verbeter-uw-online-meetings truc! Controleer ook de bandbreedte. D e een snelheidstest om de connectiviteit met het internet te controleren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van SpeedTest.net. En controleer de bandbreedte in uw lokale netwerk. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de gratis versie van PRTG-netwerkmonitor gebruiken. En als blijkt dat u het thuis echt niet van het internet moet hebben: gebruik uw persoonlijke mobiele hotspot met 4G of tegenwoordig zelfs 5G."



2: Gij zult goed klinken

Als u veel presentaties of trainingen geeft, is goed geluid belangrijk. Het kan behoorlijk irritant zijn voor anderen als ze u nauwelijks kunnen verstaan. Voor online vergaderingen is fatsoenlijk geluid eigenlijk belangrijker dan uw uiterlijk. Het goede nieuws is dat het relatief makkelijk is om het geluid te verbeteren.

Ravestein heeft ook hiervoor een paar tips: "Zorg dat de microfoon maximaal vijftien cm bij uw mond verwijderd is en adem niet voortdurend in de microfoon; dat zal uw gesprekpartners gek maken. Gebruik ook altijd oortjes of een koptelefoon. Last van achtergrondgeluiden? Mute uzelf zoveel mogelijk en zet in het geval van Zoom de noise cancellation optie bij Settings/Audio/Advanced op Agressive."



3: Gij zult goed worden verlicht.

Kent u dat? Uw gesprekspartner zit met de rug naar het raam en verandert onmiddellijk in een Star Wars Emperor-type. We zijn het er allemaal over eens dat dit niet de manier is om een goede indruk achter te laten. Ravestein: "Zet één of twee lampen achter de camera/laptop om uw gezicht te verlichten. Controleer ook altijd uw eigen videobeeld om te zien of uw gezichtsuitdrukkingen goed zichtbaar zijn."



4: Gij zult er goed uitzien

Hoewel goede audio het wint van video, wil het oog toch ook wat. Met een paar eenvoudige trucs maakt u een goede indruk, terwijl de joggingbroek gewoon aan kan blijven. "Niemand wil in uw neus kijken", merkt Ravestein droogjes op. "De camera moet zich net iets boven ooghoogte bevinden. Zet bijvoorbeeld wat dozen of dikke boeken onder uw laptop. U ziet er zoveel beter uit met deze truc! Hoe rommelig uw thuiskantoor ook is, gebruik liever geen virtuele achtergronden en vermijd zo mogelijk uw ingebouwde camera: de meeste laptops hebben vuile, piepkleine sensoren en bieden een vreselijke beeldkwaliteit. Met uitzondering van iPad Pro en iPad Air (2020) kunt u overwegen om een externe camera aan te schaffen voor een extra goede look."



Voor de Zoom-gebruikers sluit Ravestein af met een bonustip: "Heeft u een offday? Zet de ‘Touch up my appearance’-functie aan voor een gladde photoshop-look!"