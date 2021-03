 Nederlander durft iemand niet aan te spreken bij overtreding van de coronamaatregelen

Hoop gevestigd op slimme technologieën als hulpmiddel om maatregelen op te volgen - Al meer dan een jaar moeten we ons in Nederland houden aan verschillende coronamaatregelen. Van anderhalve meter afstand houden tot aan individueel boodschappen doen. Hoewel het grootste deel van Nederland zich aan de maatregelen houdt, gaat er af en toe nog wel eens wat mis.



Toch zijn er maar weinig mensen die iemand durven aan te spreken in een openbare ruimte als hij of zij zich niet aan de maatregelen houdt. Nog geen derde (30 procent) van de Nederlanders zou dit namelijk doen, blijkt uit recent onderzoek van Axis Communications*.



Slimme technologie als handhaver

Het handhaven van de coronamaatregelen is en blijft een uitdaging. Veel mensen zijn bang voor vervelende situaties met ruzie, irritaties en onbegrip wanneer zij anderen aanspreken op het overtreden van de regels. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders (47 procent) denkt dat slimme technologieën, zoals camera’s en audiotoepassingen, kunnen helpen bij het opvolgen van de COVID-19-maatregelen. Daarnaast geeft de helft van de ondervraagden aan dat ze bij het betreden van een winkel zouden willen zien hoeveel mensen er in de winkel zijn, zodat kan worden bepaald of het veilig is om naar binnen te gaan.



Geen politieagent spelen

Volgens Edwin Beerentemfel, Manager Global Partners & End Customers bij Axis Communications, biedt slimme technologie een uitkomst bij het opvolgen van de maatregelen zonder dat er vervelende situaties ontstaan. "Intelligente beveiligingscamera’s met beeldanalyse kunnen het niet dragen van een mondkapje of het negeren van de afstandsregel signaleren en vervolgens een audiowaarschuwing geven aan de overtreder of handhaving alarmeren. Daarnaast kan hiermee bijvoorbeeld ook de drukte in winkels en andere openbare plekken worden gemeten. Winkeliers of handhavers hebben dankzij crowd monitoring minder het gevoel zelf politieagent te moeten spelen, omdat de technologie het werk doet. Daarnaast draagt het uiteraard bij aan de veiligheid van de medewerkers, maar ook aan die van de consument."