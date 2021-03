 Kwart werkenden vindt dat werkgever coronaregels onvoldoende naleeft

42 procent houdt zich beter aan voorschriften dan collega’s - Maar liefst 26 procent van alle werkenden vindt dat hun werkgever zich onvoldoende aan de huidige coronamaatregelen houdt. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.015 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelinzicht. Ook collega’s gaan niet vrijuit. Zo zeggen ruim vier op de tien ondervraagden dat zij zich beter aan de coronaregels houden dan hun collega’s.



Met 46 procent zijn mannen vaker overtuigd van hun superieure naleving van de coronaregels dan vrouwen (slechts 36 procent). Opvallend genoeg leeft dit gevoel het meest onder mannelijke respondenten tot dertig jaar (51 procent). "Het is geen geheim dat niet iedereen het altijd even nauw neemt met de voorschriften," zegt Vince Franke van Acties.nl. "We hebben tegenwoordig zoveel verschillende regels, dat de kans dat u onbewust in overtreding bent fors is toegenomen. Tijdens onze weekstart op maandag heb ik al meerdere verhalen gehoord over familiebezoeken, etentus en verjaardagen. In bijna alle gevallen had de verteller niet door dat hij of zij de regels had overtreden."



Coronaklagers

Onbewust of niet, een aanzienlijk gedeelte van de werkenden is geen voorstander van coulance bij onverantwoord gedrag. Zo vindt maar liefst een derde van de ondervraagden dat collega’s die besmet raken met het coronavirus omdat ze de coronaregels niet (goed) naleven, geen loon moeten krijgen voor de periode dat ze ziek zijn. Wederom zijn mannen (36 procent) hiervan grotere voorstanders dan vrouwen (27 procent). Het lijkt erop dat het geduld met collega’s überhaupt opraakt. Zo stelt 29 procent van alle ondervraagden dat hun collega’s te veel zeuren over de gevolgen van de coronacrisis. Opvallend genoeg hebben vooral jongeren (39 procent) genoeg van zogenaamde coronaklagers. Franke: "Het is ontzettend belangrijk dat medewerkers elkaar niet negatief versterken. De afgelopen weken probeer ik daarom zelf het goede voorbeeld te geven en me alleen te focussen op positieve dingen. Ook beginnen en eindigen we de dag verplicht met goed nieuws."



Coronaverlof

Uit het onderzoek blijkt dat naast collega’s, ook werkgevers tegenwoordig minder geduld hebben met hun medewerkers. Ongeveer een kwart van alle ondervraagden zegt dat hun werkgever op dit moment minder meegaand en/of flexibel is dan tijdens de eerste lockdown. Erg opvallend is hierbij het verschil tussen praktisch geschoolden (30 procent) en hoogopgeleiden (21 procent). Overigens vindt een aanzienlijk gedeelte van de ondervraagden dit geheel terecht; zo stelt 36 procent van hen dat de gevolgen van de coronacrisis op het leven van de gemiddelde Nederlander worden overschat. Franke: "Iedereen gaat op zijn eigen manier om met een crisissituatie. Ik ga er juist harder van lopen, maar ik ken ook genoeg mensen die dichtslaan. Als een van mijn medewerkers er doorheen zit, vind ik het prima dat hij of zij een paar dagen adempauze neemt". Uit het onderzoek blijkt dat 42 procent van de werkende Nederlanders voorstander is van speciaal coronaverlof.