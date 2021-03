 Welke ontwikkelingen spelen er binnen het elektrisch rijden en de laadinfrastructuur?

Laadinfrastructuur gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark - Ondanks de immense populariteit van elektrische auto’s zijn er ook zorgen rondom de laadinfrastructuur in ons land. Aangezien er steeds meer elektrische voertuigen komen, zijn er ook alsmaar meer laadpalen nodig om de hoeveelheid auto’s te voorzien van stroom. Meer e-auto’s en meer laadpalen leiden uiteindelijk tot een grotere belasting op het elektriciteitsnet is.



Klinkt problematisch, maar gelukkig is hier een oplossing voor: load-balancing. Naast deze ontwikkeling spelen er een aantal andere ontwikkelingen op het gebied van de laadinfrastructuur. Cecilia Routledge, wereldwijd verantwoordelijk voor e-mobility bij CTEK, somt de vijf belangrijkste ontwikkelingen op.

Verdere uitbreiding van de laadinfrastructuur. Momenteel zijn er in Nederland ongeveer 65.000 laadpalen, waarvan er tweeduizend snelladers zijn. In 2030 moeten er zo’n 1,7 miljoen laadpalen zijn, vindt de Nederlandse overheid. Een aardig verschil dus, en daarom moet er niet alleen geïnvesteerd worden in publieke laadpalen, maar ook in laadstations in nieuwe kantoren en appartementencomplexen. Laadstations gaan steeds vaker voorkomen op openbare plekken, bij mensen thuis en bij bedrijven.

Sterker nog, sinds 10 maart 2020 moet er in de bouwplannen voor private gebouwde omgeving rekening worden gehouden met het aanleggen van laadinfrastructuur voor EV’s. Deze regulering, de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III), geeft onder meer aan dat utiliteitsgebouwen met meer dan tien parkeervakken minimaal een lader moeten hebben, en moet er leidinginfrastructuur aanwezig zijn voor twintig procent van alle parkeerplaatsen. Dit is een van vele manieren waarop overheden verbeteringen in de laadinfrastructuur door het gehele land kan stimuleren. Een welkome transitie. Meer laadinfrastructuur bij de planning van de bebouwde omgeving. Innovatieve ontwikkelaars en architecten nemen straks de laadinfrastructuur mee als een belangrijke factor in hun planningproces. Oplossingen zoals EV-laders in straatlantaarns gaan deel uitmaken van ons straatbeeld. Sterker nog, Eindhoven begint dit jaar met het testen van de vooruitstrevende mogelijkheden van het opladen van EV’s via ‘straatlantaarnladers’. Meer aandacht voor EV's als noodaccu. De afgelopen jaren hebben we ons vooral gericht op zonnepanelen en windenergie. Maar wat als er geen zon of wind is om energie te leveren? Dat is waar EV's van pas kunnen komen. Eerder dit jaar heeft autofabrikant Stellantis, o.a. van Peugot en Citroën, afspraken gemaakt met energiebedrijf Engie EPS waarin sprake is van EV’s die elektriciteit kunnen terug leveren aan het energienet. Bestaande discussies worden voortgezet. De onderwerpen variëren van betalingssystemen tot slimme heffingen die bijvoorbeeld de transmissiecapaciteit en de schommelingen van het elektriciteitsnet regelen. Waarschijnlijk voeren we dit jaar ook de discussie rondom de eisen voor laadinfrastructuur bij nieuwbouw en verbouw. Betere kwaliteit van de laadinfrastructuur. Aangezien er steeds meer eigenaren van elektrische auto’s bij komen, is er ook meer kennis over de laadtechnologie nodig. Bouwbedrijven en gebouweigenaren moeten op de hoogte zijn van de laadinfrastructuur als zij EV-laders mee willen meenemen in de bouw van nieuwe panden. Laadinfrastructuur gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark. Immers, duurzaam verkeer wordt bestempeld door de laadbare voertuigen. Nu, en in de toekomst.