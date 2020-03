 Ziekteverzuim hoger door kantoortuin

In een kantoortuin hebt u vaak te maken met diverse persoonlijkheden - De kantoortuin, er is de afgelopen weken flink wat over te doen. Zo zou de invloed van deze open werkruimte zorgen voor hoofdpijn, stress en burn-outverschijnselen. Tot die conclusie kwamen de makers van het tv-programma De Monitor bij een rondgang onder 90 bedrijfsartsen. Dus wat kunnen organisaties doen om dit ziekteverzuim te voorkomen?



Anette Timmer, EMEA Marketing Director Carpets/Workplace bij Tarkett, geeft drie tips om de gezondheid op de werkvloer vooraf te meten.

Bedrijfsartsen beschrijven ‘welzijn’ vooral als een toestand waarin mensen lichamelijk en geestelijk ‘gezond’ zijn. Medewerkers hebben energie, voelen zich vitaal en zijn veerkrachtig. Maar wanneer het gaat om het meten van de gezondheid op de werkvloer, heb je buiten de fysieke en lichamelijke gezondheid van je medewerkers ook te maken met diverse andere factoren zoals: de hoeveelheid daglicht, slechte akoestiek en de eeuwige ‘temperatuurdiscussie’ op kantoor. Wanneer deze zaken niet op orde zijn, kan dit alsnog leiden tot een groter risico op ziekteverzuim.



Is er een dokter in de zaal?

Technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat medewerkers dankzij draagbare apparaten, zoals stappentellers en sporthorloges, hun eigen ‘vitaliteit’ in de gaten kunnen houden. Heb ik wel genoeg stappen gezet vandaag? Wat is mijn BMI? Moet ik meer staan tijdens een werkdag? Het snel signaleren van een ziekteverschijnsel komt zowel de medewerker, de interne teams als ook de werkgever ten goede. Organisaties kunnen hierin extra ondersteuning bieden. Een voorbeeld hiervan is de onlinehuisartsendienst. Door medewerkers gratis toegang te geven tot deze dienst, hoeven zij geen extra verlof op te nemen om een bezoek aan de dokter te brengen. Andere mogelijkheden om de fysieke welgesteldheid van medewerkers positief te beïnvloeden zijn een wekelijkse massage, een personal trainer voor het gehele bedrijf of een sessie met een gezondheidsmedewerker.



"Hoe gaat het met je?"

In een kantoortuin hebt u vaak te maken met diverse persoonlijkheden, sterke teams zijn tenslotte samengesteld uit introverte en extraverte werknemers. Sommige medewerkers hoort u de gehele dag en anderen nauwelijks. Alleen is het wel belangrijk om het onderling contact te stimuleren. De beste manier om te meten hoe iemand zich voelt, is door het, simpelweg, te vragen. Door als werkgever welzijns-checklists beschikbaar te stellen kunt u medewerkers helpen met een zelfevaluatie. Zo kunnen zij hun eigen psychologische welzijn van tijd tot tijd in kaart brengen. Daarnaast is aan te raden om een vertrouwenspersoon aan te wijzen binnen de organisatie, veel bedrijven doen dit in de vorm van een werkplekpsycholoog. Deze vertrouwenspersoon kan zeer effectief zijn in het regelmatig onderhouden van contacten. De behoeften en frustraties van medewerkers veranderen namelijk in de loop van de tijd, en als hier geen aandacht aan wordt besteed, kan dit het welzijn van medewerkers negatief beïnvloeden.



Bijzijn is meemaken

Hoe goed iemand zich op de werkvloer voelt, kan ook worden afgemeten aan de mate waarin hij of zij betrokken is bij de organisatie en bij zijn of haar team. De ‘teamdynamiek’ kan laten zien of mensen elkaar vertrouwen, een gevoel van saamhorigheid hebben, zich eerlijk behandeld voelen en dus of ze zich goed voelen. Deelname aan niet-werk gerelateerde evenementen is een goede indicator voor het welzijn van de medewerker of het team. Zo is het als organisatie belangrijk om diverse evenementen te organiseren waarbij u rekening houdt met de verschillende typen persoonlijkheden, interesses en culturen binnen de organisatie. Door hier rekening mee te houden, kan de opkomst en het teamgevoel vergroot worden. Nodig medewerkers bijvoorbeeld eens uit om deel te nemen aan een brainstormsessie voor het ontwerp van het kantoor, een simpele lunch of een bedrijfsuitje.

We weten inmiddels door het onderzoek wat de nadelen van de kantoortuin zijn. Maar eerlijk is eerlijk, ‘rust door afsluiting, via bijvoorbeeld een koptelefoon, is een 'escape' en geen structurele oplossing. Zo stelt ook de NVAB, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids-en Bedrijfsgeneeskunde, in een verklaring: ‘Goede arbeidsomstandigheden zijn maatwerk; wat voor de een werkt, is juist ziekmakend voor de ander. Het welzijn van medewerkers wordt dus bepaald door een combinatie van psychische, fysieke en sociale factoren die verankerd dienen te worden in elke kantooromgeving.