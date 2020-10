 Helft werkzoekenden heeft tijdens tweede coronagolf weinig vertrouwen in vinden nieuwe baan

Zowel jongeren (20-49 als ouderen (50+) hebben minder vertrouwen dan tijdens eerste golf - Het vertrouwen van Nederlandse werkzoekenden op de arbeidsmarkt is tijdens de tweede corona golf sterk afgenomen, blijkt uit onderzoek van PageGroup, die continu monitort hoe optimistisch werkzoekenden zijn over hun carrièreperspectief. Circa de helft van de werkzoekenden heeft weinig tot geen vertrouwen een baan te vinden.



Tijdens de eerste corona golf was dit circa 40 procent. De cijfers zijn opvallend, omdat PageGroup vanuit bedrijven geen grote vacaturestops ervaart.



Eerste golf vs tweede golf

Tijdens de eerste golf onderzocht PageGroup ook het sentiment onder werkzoekenden. Hoewel toen het vertrouwen in de arbeidsmarkt zichtbaar significant was gedaald, dacht 59 procent van de werkzoekenden alsnog binnen drie maanden een baan te vinden. In dit vertrouwen lijkt nu een kentering plaats te vinden.

"De daling van het vertrouwen in de arbeidsmarkt onder werkzoekenden strookt niet met wat wij zien in de markt. We merken dat bedrijven juist langzaam meer vertrouwen krijgen en we zien geen grote veranderingen als het gaat om vacaturestops. Het lijkt erop dat het negatieve sentiment in de media de werkzoekenden nu parten speelt in het vertrouwen over hun eigen carrièrekansen. De nog steeds bestaande schaarste van talent op de arbeidsmarkt wordt hiermee verder gevoed," aldus Joost Fortuin van PageGroup.