 Helft verbiedt het delen van informatie met professionele IT-gemeenschap

Internationale samenwerking biedt de beste bescherming - Toegang hebben tot de meest up-to-date informatie over bedreigingen is cruciaal voor een beveiligingsafdeling. Meer dan de helft (66 procent) van de Threat Intelligence analisten neemt dan ook deel aan professionele gemeenschappen.



Echter, als het gaat om het delen van inzichten blijkt dat 52 procent van degenen die in IT en Cyberveiligheid werken, geen toestemming heeft om dreigingsinformatie te delen met externe gemeenschappen. Dat blijkt uit een nieuw Kaspersky-rapport, 'Aansturen van uw IT-beveiligingsteam'.



Samenwerken in cyberspace

Kaspersky pleit al langere tijd voor internationale samenwerking in cyberspace en draagt bij aan initiatieven binnen de IT-beveiligingsgemeenschap. Het bedrijf ziet dit als de beste manier om bescherming te bieden tegen steeds veranderende cyberdreigingen. In dit kader ondervroeg Kaspersky meer dan 5.200 IT- en cyberbeveiligingswerkers wereldwijd om te zien in hoeverre andere bedrijven bereid waren samen te werken en TI te delen.



Waardevolle informatie

Uit het onderzoek bleek dat respondenten met verantwoordelijkheden op het gebied van TI-analyse deelnemen aan gespecialiseerde fora en blogs (45 procent), darkweb-fora (29 procent) of sociale-mediagroepen (22 procent). Echter, als het gaat om het delen van hun eigen bevindingen, heeft slechts 44 procent van de respondenten hun ontdekkingen daadwerkelijk openbaar gemaakt. Bij bedrijven waar extern delen wel is toegestaan deed 77 procent van de beveiligingsanalisten dat. In acht procent van de gevallen deelden beveiligingsanalisten TI-bevindingen, ondanks dat dit verboden was door de organisatie waar ze werken.

Kaspersky-experts merkten op dat dergelijke beperkingen gedeeltelijk worden ingegeven door de bezorgdheid dat als sommige objecten openbaar bekend zijn voordat een bedrijf op een aanval kan reageren, cybercriminelen zich kunnen realiseren dat ze zijn gedetecteerd en hun tactieken kunnen wijzigen.