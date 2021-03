 COVID-19 vergroot wereldwijd ongelijkheid tussen mannen en vrouwen

Internationaal onderzoek laat grotere kloof tussen mannen en vrouwen zien als gevolg van de COVID-19-pandemie - Maar liefst 98 procent van alle vrouwen wil dat mannen helpen bij het aanpakken van genderongelijkheid; minder dan de helft van de mannen is bereid om te helpen. Dat blijkt uit onderzoek van LEWIS uitgevoerd ter ondersteuning van de wereldwijde HeForShe-beweging. Het rapport toont de impact van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen tijdens de pandemie in dertien landen.



"Het probleem van genderongelijkheid is voor niemand een geheim meer. Dit onderzoek herinnert ons er desalniettemin aan dat de vooruitgang die de wereld heeft geboekt om deze discriminatie te bestrijden, gemakkelijk verloren gaat als we niet oppassen,"vertelt Yvonne van Bokhoven, Executive Vice President bij LEWIS. "We hebben iedereen nodig, mannen en vrouwen, om nu stappen te ondernemen. Vrouwen moet zich voor elkaar uitspreken, bondgenoten zijn en werken aan het aanpakken van genderongelijkheid."

Het probleem erkennen is niet genoeg. Vrouwen zoeken actieve steun om de ongelijkheid te bestrijden. Bijna vier op de tien vrouwen zeggen dat mannen zich moeten uitspreken tegen genderongelijkheid als ze er getuige van zijn. Een derde (33 procent) wil dat mannen meer huishoudelijke taken op zich nemen.



Duidelijke impact

De impact van de COVID-19-pandemie op vrouwen is overduidelijk:

Meer stress: 24 procent van de vrouwen gaf aan nieuwe taken te moeten aangaan als onderdeel van hun baan, vergeleken met 22 procent van de mannen. Vrouwen gaven ook aan een grotere toename te zien in hun verantwoordelijkheden op het gebied van huishoudelijk werk en kinderopvang, in vergelijking met hun mannelijke tegenhangers.

Meer stress: 24 procent van de vrouwen gaf aan nieuwe taken te moeten aangaan als onderdeel van hun baan, vergeleken met 22 procent van de mannen. Vrouwen gaven ook aan een grotere toename te zien in hun verantwoordelijkheden op het gebied van huishoudelijk werk en kinderopvang, in vergelijking met hun mannelijke tegenhangers.

Minder voordelen: mannelijke werknemers zeiden dat ze meer kansen zagen voor financiële verhoging (dertien procent) dan vrouwelijke werknemers (elf procent). Meer dan een kwart van de vrouwen is het ermee eens dat ze over het hoofd zijn gezien voor een promotie, bijvoorbeeld omdat ze kinderen hebben, versus zestien procent van de ondervraagde mannen.

Baanonzekerheid: veertien procent van de ondervraagde vrouwen gaf aan tijdens de pandemie tijdelijk verlof te hebben gekregen, vergeleken met elf procent van de mannen, waardoor de kloof tussen werkgelegenheid en economische kansen tussen mannen en vrouwen nog groter werd.

Uit de enquête kwamen nog meer schrille contrasten naar voren. Dat blijkt onder andere uit de manier waarop genderongelijkheid door mannen en vrouwen wordt ervaren:

Gebrek aan bewustzijn: mannelijke respondenten geven, twee keer zo vaak als vrouwelijke respondenten, aan dat ze genderongelijkheid niet als een serieus probleem voor vrouwen zien.

Vrijuit spreken: bijna de helft van de vrouwen zegt dat ze willen dat mannen zich uitspreken tegen genderongelijkheid wanneer ze er getuige van zijn. Vrouwelijke respondenten willen ook dat mannen naar vrouwelijke collega's luisteren over het probleem. Slechts 28 procent van de mannen geeft aan dit gevoel te delen.

Praten is belangrijk: ouders van dochters zijn meer betrokken bij de kwestie dan ouders van zoons. Een kwart (26 procent) van de ondervraagden zou genderongelijkheidskwesties op het werk bespreken en bijna een derde (30 procent) zou dit ook thuis bespreken.

Actie

"U hoeft geen persoonlijk slachtoffer te zijn van discriminatie om te begrijpen waarom we het moeten bestrijden," zegt Chris Lewis, CEO van LEWIS. "Het is duidelijk dat mannen meer kunnen én moeten doen om te helpen. Ze hopen dat dit onderzoek een nieuw licht werpt op de uitdagingen waarmee vrouwen dagelijks worden geconfronteerd. Zo worden we gezamenlijk sterkere bondgenoten in de strijd tegen ongelijkheid."

"Wat dit onderzoek benadrukt, is de noodzaak om nu, meer dan ooit, actie te ondernemen,"benadrukt Edward Wageni, Global Head van HeForShe. "COVID-19 heeft de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen over de hele wereld alleen maar verergerd. We spelen allemaal een belangrijke rol bij het beter opbouwen van de wereld, met gelijkheid als uitgangspunt."

Ga voor het volledige rapport naar www.teamlewis.com/nl/heforshe/