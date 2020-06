Diversiteit in coronatijd: acht tips voor managers Waarom diversiteit nu belangrijker is dan ooit - De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op managers. Zo werken mensen vaker vanuit huis en combineren ze hun werk in veel gevallen met de zorg voor het gezin. "Dit vraagt om een nieuwe manier van leidinggeven," zegt Marjet Wijn, afdelingshoofd Platform & Technology bij SAP Nederland. "Diversiteit en inclusiviteit zijn nu belangrijker dan ooit."



Voor veel werknemers is de grens tussen zakelijk en privé de afgelopen maanden flink vervaagd. Dit geldt voor iedereen, maar zeker voor mensen met een gezin. Zij kregen er bijvoorbeeld tijdelijk de functie van leerkracht bij. Regelmatig sluiten kinderen gezellig aan bij de conferencecall van papa of mama. Vaste werktijden? Nee, ouders werken in coronatijd vooral wanneer het nog kan.

Wijn kan hierover meepraten. "Ik heb thuis twee bonuspubers van vijftien en zestien , en zelf heb ik een kindje van vier dat net voor het eerst naar school was geweest," vertelt ze. "Na de uitbraak van het coronavirus zaten wij ineens in een situatie waarin mijn dochter thuisonderwijs moest krijgen, maar mijn agenda was overvol. Vanuit mijn werkgever ben ik hier gelukkig erg goed in ondersteund."



Women in Tech

Als voorzitter van het Business Women’s Network (BWN) van SAP Nederland maakt Wijn zich al jaren hard voor diversiteit en gendergelijkheid in de IT-wereld. Zij vertelde dan ook graag over haar ervaringen tijdens Women in Tech – Global Movement, ’s werelds eerste 24-uurs virtuele conferentie voor vrouwen in de technologie dat op 28 mei 2020 plaatsvond. De Nederlandse divisie van Women in Tech organiseerde in het kader hiervan ook een online event.

BWN-teamleden Grace Galdos en Evelyn Jessurun hebben het op zich genomen om het avondslot van dit event te organiseren. Zo leverde SAP BWN een bijdrage aan het evenement met de paneldiscussie ‘Waarom zijn diversiteit en inclusiviteit belangrijk om de COVID-19-crisis te boven te komen?’.

Wijn was een van de sprekers en had een duidelijke boodschap voor het Nederlandse bedrijfsleven: "Juist nu is het cruciaal om stevig in te zetten op diversiteit en inclusiviteit. Bijvoorbeeld door vrouwen met een gezin extra te ondersteunen en als manager rekening te houden met verschillen tussen leeftijdsgroepen. Organisaties die hier geen werk van maken, snijden zichzelf in de vingers."



Diversiteit is juist nu belangrijk

Wijn noemt op hoofdlijnen twee redenen waarom diversiteit juist nu belangrijk is:



Creativiteit en innovatie

Veel organisaties moeten zichzelf opnieuw uitvinden, bijvoorbeeld doordat hun oude manier van werken niet past binnen de anderhalvemetersamenleving. "Dat vraagt om creatieve oplossingen en nieuwe ideeën," aldus Wijn. "Uit talloze onderzoeken blijkt dat een team met een diverse samenstelling beter scoort op het gebied van creativiteit en innovatie dan een homogeen team."



Talent aantrekken en behouden

Het combineren van werk en privé is intensief. "Mensen hebben al snel het gevoel dat ze op geen van beide vlakken optimaal functioneren. Als hun werkgever zich niet flexibel opstelt en geen ondersteuning biedt, kan het twee kanten op. Of de werknemer vertrekt naar een bedrijf dat wél rekening houdt met de thuissituatie, of overbelasting en burn-outklachten liggen op de loer."



Acht tips

Wat kunnen managers doen om een diverse en inclusieve bedrijfscultuur te waarborgen? Wijn geeft een aantal tips vanuit haar eigen ervaringen bij SAP:



1. Zorg dat mensen zich gesteund voelen

"Ga geen regels opleggen, maar laat werknemers zo vrij mogelijk in het invullen van hun werkdag. Wilt u overdag werken of werkt u liever in de avonduren? Hebt u vandaag even extra tijd nodig voor uw gezin? Prima."

2. Laat zien dat u zelf ook werk en privé combineert

"Ik heb er bewust voor gekozen om mijn dochter regelmatig bij me te zetten tijdens calls. Op die manier ziet mijn team dat ik voor dezelfde uitdaging sta, en dat hier alle begrip voor is. Zo maakt u het makkelijker voor andere werknemers."

3. Reik handvatten aan om overbelasting te voorkomen

"We merkten dat mensen moeite hadden om hun energie goed over de dag te verdelen. Vanuit het managementteam hebben we daarom alle werknemers het boekje ‘The Energy Book – 50 ways to boost your energy in work and life’ van Richard Maddocks gestuurd. Ook hebben we twee workshops gehouden over dit onderwerp."

4. Neem de tijd voor persoonlijke gesprekken

"We werken thuis, maar deze bijzondere situatie kan ons ook dichter bij elkaar brengen. Er is meer ruimte voor één-op-ééncontact dan in het dagelijkse leven op kantoor. Als manager kunt u juist nu persoonlijke gesprekken voeren met werknemers."

5. Betrek iedereen bij het grotere geheel

"We organiseren iedere week een koffiemoment waar teams elkaar informeel spreken. Dan begin ik bewust niet over de business. Ook versturen we kaartjes en kleine cadeaus, zoals een fles wijn. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich betrokken voelt. Vanuit BWN organiseren we ook speciaal voor vrouwen de mogelijkheid om elkaar informeel te spreken en steunen".

6. Begeleid millennials bij het structureren van hun werk

"Ik merk dat millennials thuis sneller afgeleid zijn dan mensen boven de 50. Ze gaan bijvoorbeeld even sporten overdag, wat helemaal goed is. Ze juist coachen en begeleiden in hun werk, werkt in mijn ervaring beter dan controleren of iemand wel hard genoeg werkt. Maak mensen zelf verantwoordelijk."

7. Geef oudere werknemers een voorbeeldrol

"Onlangs hebben we twee oudere collega’s gevraagd om een presentatie te geven over wat ze zoal binnen SAP doen. Dat beviel erg goed. Er kwamen ideeën los, de creativiteit werd aangesproken en het zelfvertrouwen van deze werknemers kreeg een boost."

8. Doe samen iets goeds voor de samenleving

"Met sociaal-maatschappelijke projecten vergroot u de cohesie tussen collega’s en profileert u zich als aantrekkelijke werkgever."

