 Genderdiversiteit ver te zoeken in de VC- en startupsector

Slechts 5,7 procent van alle investeringen gaat naar startups met een vrouwelijke mede-oprichter - Het is pover gesteld met genderdiversiteit binnen de Nederlandse VC- en startupsector. Volgens het Gender Diversity Report van TechLeap.NL (voorheen StartupDelta) staken Nederlandse VC’s in de jaren 2008 tot 2019 slechts 5,7 procent van hun geld in startups met een vrouwelijke mede-oprichter.



De rest ging naar door alleen mannen opgerichte startups. Ook halen teams met vrouwelijke oprichters per ronde gemiddeld* minder op dan hun mannelijke collega’s: 200.000 euro tegenover 600.000 euro.

Voor het onderzoek zijn 1650 Nederlandse startups en scale-ups en 313 in Nederland actieve VC’s onder de loep genomen. Daaruit blijkt ook dat de partner- en oprichtingsteams van VC’s en startups zelf weinig genderdivers zijn. Zo heeft 87 procent van de in Nederland gevestigde VC’s geen enkele vrouwelijke investeerder in dienst. Van de startups heeft zeventien procent een vrouwelijke mede-oprichter; 83 procent van de startups kent alleen mannelijke oprichters. En dat terwijl internationale onderzoeken aantonen dat diverse teams beter presteren.

De nieuwe cijfers bevestigen het beeld van mannelijke dominantie in de techsector dat eerder naar voren kwam in onderzoek van investeerders Eva de Mol en Janneke Niessen. Zij toonden in 2018 aan dat slechts 1,6 procent van het in startups geïnvesteerde kapitaal ging naar door vrouwen geleide bedrijven en 6,8 procent naar gemengde teams.



Bidbook

Het gehele onderzoek wordt vandaag samen met het bidbook #It’s time to #FundRight gelanceerd tijdens het #FundRight-event Match Made in Heaven door Constantijn van Oranje, Special Envoy van TechLeap.NL. Met #FundRight heeft een grote groep bezorgde en betrokken investeerders het initiatief genomen voor gelijke toegang tot financiering en kansen voor alle oprichters, ongeacht hun achtergrond of geslacht. Om dat te bereiken, willen de VC’s dat zij zelf én de managementteams van hun huidige en toekomstige portfoliobedrijven een bezetting hebben die voor 35 procent uit vrouwen bestaat. Sinds de lancering van #FundRight in juli hebben meer dan 30 durfkapitaalfondsen - met meer dan een miljard euro onder beheer - zich gecommitteerd aan deze doelstelling.



Diverser startupecosysteem broodnodig

Janneke Niessen, Co-founder CapitalT en co-founder van #FundRight: "Dit onderzoek toont weer aan hoe groot de noodzaak voor een diverser startupecosysteem is. En juist daarom is het ook zo hoopgevend dat steeds meer VC’s zich aansluiten bij #FundRight en ook dit event gaan bezoeken. We bouwen nu de toekomst met een te kleine homogene groep en daardoor laten we niet alleen veel kansen liggen, maar blijft ook veel potentieel onbenut."

Constantijn van Oranje, Special Envoy TechLeap.NL: "Deze cijfers laten zien hoe belangrijk het is dat 31 vooruitstrevende investeerders hebben besloten om samen te werken en #Fundright op te richten. Het gaat daarbij in eerste instantie om vrouwelijke ondernemers eerlijkere kansen te geven, maar vooral ook om beter te presteren. Gemengde teams zijn succesvoller dan monoteams en VC's en startups die diversiteit omarmen, maken zichzelf veelzijdiger, veerkrachtiger en sterker."

Tamara Obradov, partner bij Tablomonto Venture Capital en co-founder van #FundRight: "We zijn al jaren bezig met het onderwerp diversiteit. Helaas lukt het organisch niet om meer vrouwen aan de top te krijgen. Daarom is het geweldig te zien dat met #FundRight investeerders zelf opstaan om de verandering van binnenuit te bewerkstelligen."