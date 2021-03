 'Nieuw' kabinet toont vertrouwen techkampioenen

Hoopvolle beloftes tijdens politiek debat over investeringen in start- en scale-ups - Investeren in nieuwe techkampioenen is onoverkomelijk voor een ‘slimme economie’ in de toekomst. Dat bleek uit het techdebat dat dinsdagmiddag 2 maart op initiatief van Techleap.nl en de Dutch Startup Association (DSA) live werd uitgezonden op RTL Z.



Een fonds waar start- en scale-ups met goede ideeën kunnen aankloppen, meer diversiteit in de wereld van de technologie, fiscaal stimuleren van durfkapitaal, accreditatie van codeerinstituten en het aantrekkelijk maken van medewerkersparticipatie. De uitkomsten van het techdebat zijn veelbelovend.

Tech wordt steeds belangrijker voor onze economie en samenleving. In alle sectoren komen er nieuwe spelers die meer waard zijn dan bedrijven die deze sectoren lang gedomineerd hebben. Maar, doen we voor deze spelers wel genoeg, vraagt Constantijn van Oranu zich af. Als ambassadeur van het Nederlandse startup ecosysteem, was hij tijdens het debat te gast in de studio.

Kandidaat-Kamerleden Mona Keijzer (CDA), Matthijs van Neerbos (PvdA), Steven van Weyenberg (D66), Tom van der Lee (Groenlinks), Renske Leijten (SP) en Dennis Wiersma (VVD) debatteerden over de ontwikkeling van techkampioenen in eigen land, de inzet van de overheid voor een sterker tech ecosysteem en het aantrekken van talent uit het buitenland. Het debat leverde duidelijke spanningsvelden op maar over een ding waren alle partiun het eens: de transitie van slimme economie gaat ons helpen. Nu en in de toekomst.



Slim geld

De stelling ‘Nederland moet durfkapitaal fiscaal stimuleren’ kent twee duidelijke voorstanders: D66 en VVD. Er moet een mogelijkheid komen dat investeerders bij een mislukte investering een deel belasting kunnen terugvragen," aldus Van Weyenberg. "In Engeland loopt al een soortgelijke regeling, die werkt uitstekend." De VVD oppert het investeren in startups ‘vriendelijk te belasten, en/of vrij te stellen in box 3. Beide partiun zijn ook voorstander om medewerkersparticipatie, medewerkers mede-eigenaar maken van een bedrijf, fiscaal aantrekkelijker te maken. Mona Keijzer van het CDA noemt dat hiervoor al een motie is ingediend door haar partij. "We moeten kijken hoe we het uitbetalen in opties en aandelen mogelijk kunnen maken."



Slim opleiden

In een wereld die door tech gedomineerd wordt, is het belangrijk dat opleidingen hierop aansluiten, stelt Constantijn van Oranu. "Er dreigt een gigantisch tekort aan talent in technologie te ontstaan omdat het onderwijs zich nu nog richt op banen die in de toekomst zullen verdwijnen."

Als voorbeeld van onderwijs dat in deze tijd nodig is, wordt het bedrijf TechGrounds genoemd, dat IT-professionals opleidt met een focus op vrouwen en culturele diversiteit. Door de huidige manier van financieren van onderwijs komen codeerscholen als TechGrounds niet in aanmerking voor accreditatie en hun studenten daardoor niet voor studiefinanciering.

Opvallend genoeg zijn alle kandidaat-Kamerleden het erover eens dat dit moet veranderen, zo blijkt uit een stemronde tijdens het debat. "Te veel binnenlands talent blijft onbenut," zegt Matthijs van Neerbos. "We hebben hier met meerdere partiun al om gevraagd", reageert de VVD.



Buitenland

De VVD is, net als D66, voorstander om talent uit het buitenland te halen, als u dit in Nederland niet kunt vinden. Volgens de VVD is de talentpool in Nederland niet groot genoeg om alle vacatures in ons land in te vullen. Het organiseren van talent missies naar het buitenland om talent te scouten, wordt in de discussie genoemd. Daarnaast pleit Steven van Weyenberg vooral voor het verbeteren van diversiteit in eigen land. "Vrouwelijke ondernemers worden hier nog vaak afgewezen door investeerder, omdat ze te weinig ervaring zouden hebben. We zijn op dat gebied het achtergebleven kindu van Europa."



Beloftes

Het debat laat sowieso zien dat investeringen breder gezien kunnen worden dan slechts een kapitaalinuctie. Ook kennis (onderwijs) speelt een grote rol en investeringen daarin biedt directe kansen voor verbetering in een volgend kabinet, waarin de VVD zich hard durft te maken voor het oprichten van een groot fonds, waar iedereen met een goed idee kan aankloppen om een kickstart te maken. In het verlengde hiervan beloofde Renske Leijten (SP) dat het ‘samen eerlijk delen’ principe ook moet gaan gelden voor iedereen die investeert in een bedrijf. Een recent ingediend wetsvoorstel van SP onderstreept haar stelling. Het streven van Tom van der Lee (Groenlinks) is om de groene waterstofkampioen van Europa te worden. "Digitalisering en duurzaamheid gaan hand in hand. Door gebruik te maken van startups/scale-ups in de ontwikkeling komt dit mooi samen." Mona Keijzer (CDA) is van mening dat álle bewindspersonen moeten kunnen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor digitalisering