 Loopbaansector heeft last van lage werkloosheid

Nu de Nederlandse werkloosheidscijfers onverwachts teruglopen, heeft de loopbaansector het lastig - De werkloosheid in Nederland blijft dalen, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) afgelopen week deelde. Vanaf vorig jaar november daalde het aantal werklozen maandelijks met 23.000. Daardoor was in januari nog slechts 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Mooi nieuws natuurlijk, waar weinig mensen een half jaar geleden rekening mee hielden.



Destijds, halverwege september 2020, voorspelde het Centraal Planbureau (CPB) nog dat – mocht er een tweede coronagolf komen – de Nederlandse werkloosheid zou oplopen naar 8,5 procent. Natuurlijk is het jaar nog lang. Er kan nog van alles gebeuren. Maar met de nu ingezette trend, lijkt het onwaarschijnlijk dat we dit jaar nog te maken krijgen met een hoge werkloosheid. En dat terwijl die tweede coronagolf wel degelijk optrad.



Last in loopbaanland

Dat nieuws wordt vanzelfsprekend met open armen ontvangen door overheid, werkgevers en werknemers. Maar de loopbaansector, waar geld wordt verdiend aan het begeleiden van mensen zonder baan, maakt bange tijden door.Meteen na de coronacrisis kreeg de branche veel subsidiegeld om werklozen aan een nieuwe baan te helpen. Maar nu het aantal werklozen afneemt, staat de toekomst van de loopbanelarij op losse schroeven.



Meer coaches dan werklozen

Shaïsta Raghoebarsing van Sollicitatiedokter kan erover meepraten. "In maart organiseren wij De Grote Sollicitatiechallenge. Daarbij krijgen werkzoekers een maand lang op iedere werkdag een gratis webinar aangeboden. Vervolgens krijgen ze een opdracht mee, die aan het eind van de middag wordt besproken. Kortom: een geweldige mogelijkheid om je sollicitatievaardigheden te verbeteren. Maar er is op dit moment nauwelijks vraag naar," verzucht ze. "Voor het event is het makkelijker om coaches te vinden dan deelnemers."

Tot nu toe hebben enkele honderden werklozen zich aangemeld voor De Grote Sollicitatiechallenge. Die cijfers staan in schril contrast met de deelnemers aan de Nationale Sollicitatiedag, een evenement dat Sollicitatiedokter in de herfst van 2020 organiseerde. "Toen hadden we duizenden mensen," vertelt Raghoebarsing. "Voor veel webinars moesten we de inschrijvingen vroegtijdig sluiten, omdat de techniek het niet aankon."

Sollicitatiedokter is niet het enige werkzoekersplatform dat in zwaar weer verkeert. Zo zag Carrièretijger zijn bezoekersaantal sinds november vorig jaar met vijftigduizend teruglopen. Beaks leverde ten opzichte van november dertigduizend bezoekers in.



Niet de enige

De loopbaanbegeleidingsbranche is niet de enige die last heeft van de lage werkloosheid, waarschuwt Geert-Jan Waasdorp. Hij is directeur en oprichter van Intelligence Group, een bedrijf dat zich specialiseert in arbeidsmarktdata.

"De tuinbouw heeft bijvoorbeeld ook pijn,"legt hij uit. "Door de lage werkloosheid zijn er weinig mensen over die in de zomer willen oogsten. En in de horeca maakt men zich nu al zorgen over wie er de terrassen gaat lopen als dat straks weer kan."