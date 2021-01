  90 procent van de Europese CEO’s vindt het cruciaal om wendbaar te zijn

Slechts 21 procent is daadwerkelijk wendbaar - Bijna driekwart (72 procent) van de leidinggevenden en 90 procent van de CEO’s in Europa geeft aan dat de wendbaarheid van een organisatie cruciaal is voor het verbeteren van bedrijfsresultaten en het realiseren van groei. Velen overschatten echter hun capaciteiten op dit vlak, zo blijkt uit onderzoek van ServiceNow, het toonaangevende digitale workflowbedrijf dat werk beter laat werken voor mensen.



Het onderzoek onder 873 senior beslissers binnen grote bedrijven in Europa nam de wendbaarheid van organisaties onder de loep, op basis van een speciaal hiervoor ontwikkeld beoordelingsmodel waarmee de mate van wendbaarheid kan worden bepaald.

Meer dan de helft van de Europese bedrijven beschouwt zichzelf als zeer of extreem wendbaar. Het onderzoek laat echter zien dat de meerderheid van de bedrijven nog aan het begin staat van hun transitie naar een wendbare organisatie.

IDC heeft een model ontwikkeld om de voortgang te meten aan de hand van vijf typen organisatorische wendbaarheid - leiderschap, structureel, proces, portfolio en technologie. Dit model toont aan dat slechts één op de vijf (21 procent) bedrijven beschikt over de hoogste twee wendbaarheidniveaus: ‘synchronized’ of ‘agile’.

Bijna de helft (45 procent) van de bedrijven valt onder de categorie ‘in motion’ en is daarmee halverwege hun overgang naar een wendbare organisatie. 34 procent van de bedrijven bevindt zich zelfs op de laagste twee niveaus ‘static’ of ‘disconnected’.

"Hoewel weinig organisaties wendbaarheid volledig omarmd hebben, is de noodzaak om wendbaar te worden nog nooit zo duidelijk geweest. Het gaat niet alleen om overleven. Het draait ook om succesvol zijn, en om dat te bereiken moeten bedrijven de cyclus van gelijke tred doorbreken om sneller te veranderen," legt Phil Carter, IDC Chief Analist Europe, uit. "Om te weten waar u heen moet, moet u eerst weten waar u nu staat en zelf de route richting wendbaarheid bepalen."



Wendbaarheid biedt voordelen

De bedrijven die gecategoriseerd zijn als ‘agile’ of ‘synchronized’, hebben duidelijke voordelen. In de twee hoogste niveaus geeft bijna twee derde (65 procent) van de leidinggevenden aan te herstellen of weer te werken aan groei, tegenover iets minder dan één derde (30 procent) van de leiders in de laagste niveaus.

"Wendbaarheid wordt al lange tijd gezien als een factor voor succes. Bedrijven kunnen zich hierdoor namelijk organiseren op een manier waarbij efficiëntie en aanpassingsvermogen centraal staan," aldus Chris Pope, VP Innovation bij ServiceNow. "Het onderzoek laat een duidelijk verband zien tussen wendbaarheid en tastbare bedrijfsresultaten. Dit is cruciaal voor bedrijven die actief zijn in de dynamische COVID-economie. Van klantervaring tot time-to-market, we kunnen nu daadwerkelijk het verband aantonen tussen vergevorderde wendbaarheid en betere bedrijfsresultaten."



Klantrelaties opbouwen

De winst die wendbare bedrijven behalen gaat verder dan de voordelen in termen van budget en omzet. Zo presteert meer dan de helft (53 procent) van de agile bedrijven uitstekend op het gebied van klantervaring, vergeleken met minder dan één vijfde van alle organisaties bij elkaar.

Dit succes is het resultaat van flexibele bedrijfsmodellen waardoor bedrijven snel kunnen inspelen op klantvoorkeuren en voortdurend feedback kunnen verwerken. Dit vergroot de algehele klanttevredenheid en loyaliteit.

Deze hoge mate van klantervaring kan ook het gevolg zijn van tevreden en kundig personeel. Het onderzoek toont aan dat agile bedrijven het marktgemiddelde met tien procent overtreffen als het gaat om het aantrekken en behouden van talent.



Sneller de markt bereiken

Het vermogen om besluitvorming en budgetplanning te versnellen kan organisaties de mogelijkheid bieden om nieuwe oplossingen sneller en effectiever te ontwikkelen.

Iets minder dan de helft (47 procent) van de agile organisaties beschouwt zichzelf als de beste in time-to-market, vergeleken met een gemiddelde van dertien procent van alle Europese bedrijven. Daarnaast rapporteerde meer dan één derde (36 procent) van de agile bedrijven een uitstekende marktprestatie, gemeten in marktaandeelwinst, vergeleken met een Europees gemiddelde van vijftien procent.



Vooruitgang boeken

"Wendbaarheid is geen eindbestemming, het is een reis," zegt Pope. "De meerderheid van de Europese bedrijven loopt niet voor of achter, maar bevindt zich in de middenmoot. Ze zijn begonnen, maar hebben er nog niet het maximale uitgehaald. Aangezien slechts één op de vijf Europese bedrijven zich op dit moment in een vergevorderd stadium van de transitie bevindt, is er een enorm potentieel om elk onderdeel van hun organisatie wendbaar te maken. Door samen te werken met experts die kunnen laten zien hoe ze dit potentieel kunnen benutten en een duurzame, wendbare infrastructuur kunnen bouwen, zijn bedrijven klaar voor toekomstige uitdagingen. Daarnaast hebben ze het vermogen tot veerkracht om zo weer met vertrouwen te kunnen groeien."