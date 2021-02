 Banking Trojan Dridex grootste malwarebedreiging in januari

Banking Trojan Dridex richt zich op het Windows platform en bevat kwaadaardige spamcampagnes - Check Point Research (CPR) heeft zijn nieuwste Global Threat Index voor januari 2021 gepubliceerd. Onderzoekers melden dat in Nederland de ‘Dridex’ Banking Trojan in januari de grootste malwarebedreiging vormt met een impactwaarde van 3.89 procent.



Banking Trojan Dridex richt zich op het Windows platform en bevat kwaadaardige spamcampagnes en Exploit Kits. De malware wordt naar verluidt gedownload via een e-mailbijlage. Dridex gebruikt Webinjects om bankgegevens te onderscheppen en stuurt deze door naar een gecontroleerde, externe server.



Emotet

Wereldwijd vormt Emotet nog steeds de grootste malwarebedreiging, met 6.38 procent. Ondanks dat wetshandhavers het aantal organisaties dat last had van de activiteiten van Emotet met veertien procent heeft kunnen verminderen, ligt het plan er om Emotet op 25 april 2021 massaal te verwijderen van geïnfecteerde hosts.