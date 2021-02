 Mensen vertrouwen meer op robots dan zichzelf met geldzaken

Consumenten en leidinggevenden hebben er steeds meer vertrouwen in hebben dat robots financiële taken beter aankunnen dan mensen - Het jaar 2020 heeft onze relatie met geld veranderd en mensen vertrouwen robots nu meer dan zichzelf voor wat betreft het beheer van hun financiën. Dit blijkt uit een nieuwe studie van Oracle en Farnoosh Torabi. Uit het onderzoek onder meer dan 9.000 consumenten en leidinggevenden in veertien landen bleek dat de coronapandemie de financiële onrust, somberheid en angst onder mensen wereldwijd heeft doen toenemen.



Deloitte heeft becijferd dat het aantal Nederlandse huishoudens met schulden in 2021 zal toenemen naar tussen de 1,5 en 2,6 miljoen; hiervan is 41 procent problematisch. De pandemie heeft gezorgd voor een verandering in wie en wat we vertrouwen om onze financiën te beheren. Het verandert ook de rol en focusgebieden van finance-teams en persoonlijke finance adviseurs.



COVID-19 veroorzaakt financiële onrust, somberheid en angst

De wereldwijde pandemie heeft negatieve invloed op de relatie die mensen hebben met geld, zowel thuis als op het werk.

Onder zakelijk leidinggevenden namen de financiële onrust en stress gemiddeld toe met 186 procent. De somberheid nam eveneens toe, met 116 procent. De grootste toename in financiële onrust ondervinden leidinggevenden in Saudi-Arabië (363 procent), Nederland (275 procent) en de Verenigde Arabische Emiraten (229 procent).

De financiële onrust en stress van consumenten verdubbelden en de somberheid steeg met 70 procent.

90 procent van de leidinggevenden maakt zich zorgen over de impact van COVID-19 op hun organisatie met als meest voorkomende zorgen een langzaam economisch herstel of recessie (51 procent), bezuinigingen (38 procent) en faillissementen (27 procent). Van de Nederlandse leiders binnen organisaties maakt 73 procent zich zorgen over de impact van COVID-19 op hun organisatie, gevolgd door Australië (81 procent) en Duitsland (84 procent).

87 procent van de consumenten ervaart financiële onrust, waaronder banenverlies (39 procent), verlies van spaargeld (38 procent) en nooit meer uit de schulden komen (26 procent). Nederlanders ervaren gemiddeld genomen minder financiële onrust ten opzichte van het gemiddelde; met 71 procent worden ze op de voet gevolgd door Duitsland (80 procent) en Frankrijk (85 procent).

Deze zorgen houden mensen wereldwijd 's nachts wakker: 41 procent van de ondervraagde consumenten gaf aan dat ze niet meer konden slapen vanwege zorgen over hun persoonlijke financiën. In

Nederland ligt dit aantal een stuk lager. 21 procent van de leidinggevenden in organisaties geeft aan ’s nachts wakker te liggen van financiële stress.

Mensen vertrouwen robots meer dan zichzelf voor financieel beheer

De financiële onzekerheid die door de coronapandemie is gecreëerd, heeft veranderd wie en wat we vertrouwen om onze financiën te beheren. Voor de ordening van ingewikkelde financiële zaken vertrouwen consumenten en leiders binnen organisaties in toenemende mate op technologie.

67 procent van de consumenten en zakelijk leidinggevenden gezamenlijk vertrouwt meer op een robot dan op een mens voor wat betreft het beheer van financiën.

73 procent van de leidinggevenden vertrouwt meer op een robot dan op zichzelf om de financiën te beheren; 77 procent vertrouwt robots boven hun eigen financiële teams. In Nederland ligt dit percentage lager; 62 procent van de Nederlandse leidinggevenden vertrouwt een robot meer dan zichzelf voor financieel beheer, op de voet gevolgd door Duitsland (63 procent) en Australië (65 procent).

89 procent van de leiders is van mening dat robots hun werk kunnen verbeteren door fraude op te sporen (34 procent), facturen te maken (25 procent) en kosten-batenanalyses uit te voeren (23 procent).

53 procent van de consumenten vertrouwt meer op een robot dan op zichzelf om de financiën te beheren; 63 procent vertrouwt robots boven persoonlijke financiële adviseurs.

66 procent van de consumenten gelooft dat robots kunnen helpen bij het opsporen van fraude (33 procent), het verminderen van uitgaven (22 procent) en door te helpen met investeren in de aandelenmarkt (vijftien procent).

De rol van financiële teams en financiële adviseurs zal nooit meer hetzelfde zijn

Om zich aan te passen aan de groeiende invloed en rol van technologie, moeten finance-professionals en personal finance-adviseurs verandering omarmen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

56 procent van de zakelijke leiders gelooft dat robots de komende vijf jaar finance-professionals zullen vervangen.

85 procent van de leidinggevenden wil hulp van robots voor financiële taken, waaronder financiële goedkeuringen (43 procent), budgettering en prognoses (39 procent), rapportage (38 procent) en compliance en risicobeheer (38 procent).

Leidinggevenden binnen organisaties willen dat finance-professionals zich concentreren op de communicatie met klanten (40 procent), het onderhandelen over kortingen (37 procent) en het goedkeuren van betalingen (31 procent).

42 procent van de consumenten denkt dat robots persoonlijke financiële adviseurs in de komende vijf jaar zullen vervangen.

76 procent van de consumenten wil robots die hen helpen hun financiën te beheren door tijd vrij te maken (33 procent), onnodige uitgaven te verminderen (31 procent) en op tijd betalingen te doen (31 procent).

Consumenten willen dat persoonlijke financiële adviseurs advies geven over belangrijke aankoopbeslissingen, zoals de aankoop van een woning (45 procent), het kopen van een auto (41 procent) en plannen voor pensionering (38 procent).

Onze relatie met geld is veranderd; het is tijd om AI te omarmen

Sinds 2020 is de manier waarop consumenten over geld denken veranderd. De omstandigheden hebben ook de behoefte van organisaties vergroot om opnieuw na te denken over hoe ze AI en andere nieuwe technologieën kunnen gebruiken om financiële processen te managen.

60 procent van de consumenten zegt dat de pandemie de manier waarop ze producten en diensten kopen, heeft veranderd.

72 procent van de consumenten zegt dat de crisis voor een verandering heeft gezorgd in hoe ze denken over het omgaan met contant geld, waarbij mensen zich onrustig (26 procent), angstig (23 procent) en niet hygiënisch voelen (negentien procent). Meer dan een kwart (29 procent) van de consumenten zegt dat zakendoen met contant geld een deal-breaker is.

Bedrijven hebben snel gereageerd op de pandemie. 69 procent van de leidinggevenden heeft geïnvesteerd in digitale betalingsmogelijkheden en 64 procent heeft nieuwe vormen van klantrelaties gecreëerd of de bedrijfsmodellen gewijzigd.

51 procent van de organisaties maakt al gebruik van AI om financiële processen te beheren, vergeleken met 27 procent van de consumenten,

87 procent van de leidinggevenden binnen organisaties zegt dat organisaties die financiële processen niet heroverwegen behoorlijke risico's lopen, zoals achterstand op de concurrentie (44 procent), meer gestreste werknemers (36 procent), onnauwkeurige rapportage (36 procent) en verminderde productiviteit (35 procent). "Financiën beheren is al lastig in goede tijden en de financiële onzekerheid van de wereldwijde pandemie heeft de financiële uitdagingen thuis en op het werk alleen maar verergerd", zegt Farnoosh Torabi, personal finance- expert en host van de

So Money-podcast. "Robots zijn ideale hulpmiddelen - ze zijn goed met cijfers en hebben niet dezelfde emotionele band met geld. Dit betekent niet dat financiële professionals volledig worden vervangen, maar het onderzoek laat zien dat ze zich moeten concentreren op het ontwikkelen van aanvullende soft skills naarmate hun rol evolueert."

"Financiële processen in onze persoonlijke en professionele wereld zijn door de jaren heen steeds digitaler geworden en de gebeurtenissen van 2020 hebben die trend versneld", zegt Remy Bos, EMEA ERPM Strategy Leader bij Oracle."Nu digitaal de norm wordt in de financiële wereld, zullen nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en chatbots een steeds belangrijkere rol spelen. Uit ons onderzoek blijkt dat consumenten meer vertrouwen hebben in deze technologieën voor het beheer van hun financiële welzijn dan in persoonlijke financiële adviseurs. En leidinggevenden binnen organisaties zien dat deze trend de rol van finance-professionals zal hervormen. Organisaties die deze veranderingen niet omarmen, lopen het risico achterop te raken bij hun collega's en concurrenten, de productiviteit, het moreel en het welzijn van hun werknemers te schaden en moeite te hebben om de volgende generatie van financieel talent met AI-vaardigheden aan te trekken."