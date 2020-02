 Meerderheid werknemers denkt dat technologie hun werkervaring verbetert

Technologie verandert de manier van werken snel - De meerderheid van de Nederlandse werknemers (52 procent) denkt dat werkgevers AI en andere technologie gaan benutten om de werkervaring te verbeteren. Slechts negentien procent van deze werknemers is bezorgd dat technologie, zoals AI en robotica, hun functie gaat overnemen.



Deze positieve kijk op de impact van technologie komt naar voren in het Future of Work-rapport van Ricoh. Dit onderzoek gaat na in hoeverre technologie, samenwerking en duurzaamheid voorop moeten staan voor een succesvolle toekomst voor bedrijven. Het rapport is gebaseerd op onderzoek bij 3000 Europese werknemers.



Veranderende manier van werken

Positief voor de werkgevers is dat bijna drie kwart (72 procent) van de Europese werknemers aangeeft meer te willen bijdragen aan de prestaties van hun organisatie. Technologie gaat dit mogelijk maken, doordat tijdrovende administratieve functies automatisch kunnen gebeuren. Werknemers kunnen zo meer focussen op zaken die er echt toe doen.

Maurits Aalders, Marketing Director bij Ricoh Nederland: "Door samen te werken met machines kunnen werknemers zich niet alleen richten op interessantere taken. Het verandert ook de manier waarop we samenwerken. Met de vereiste kennis en vaardigheden voor het werk van de toekomst zullen werknemers niet alleen productiever zijn, maar ook creatiever. De grotere samenwerkingsmogelijkheden, dankzij de integratie van technologie, spelen hierbij een grote rol."



Technologie is geen wondermiddel

83 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers verwacht van hun werkgever tools om beter samen te werken met hun collega’s, ongeacht hun locatie. Deze tools zorgen voor meer flexibiliteit en het benutten van vaardigheden. "De behoefte aan werk uitgevoerd door mensen zal niet verdwijnen. Werkgevers moeten begrijpen dat technologie geen wondermiddel is om winst te boeken. De relatie tussen mens en machine kan alleen haar vruchten afwerpen als de werknemers van het begin af aan betrokken worden bij de nieuwe manieren van werken," zegt Aalders.



Communicatie en training

Nu technologie de manier waarop we werken snel verandert, moeten werkgevers voor de tools en training zorgen om het maximum te halen uit hun werknemers. 69 procent van de Europese werknemers vindt dat de beste werkgevers investeren in digitale technologieën om de personeelsvaardigheden te vergroten. Daarbij vertrouwt 60 procent van deze werknemers dat hun werkgever zal investeren in technologie om in te spelen op de personeelsbehoeften van de toekomst. Dat geeft aan hoezeer de kijk op technologie op het werk de voorbije jaren is geëvolueerd.

Slechts 26 procent van de werknemers in Nederland zegt echter dat hun werkgever een strategie heeft om technologie, zoals AI en robots, te integreren op het werk en hierover communiceert met de werknemers. Dit benadrukt het belang van communicatie en training om de medewerkersbetrokkenheid en de bedrijfstrouw te vergroten.