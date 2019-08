 Vier manieren waarop AI uw leven makkelijker en veiliger maakt

AI en mensen zijn complementair - Nemen robots op termijn onze banen over? Over die vraag wordt nog altijd druk gespeculeerd. Volgens Judith Redi, hoofd Data Science bij Exact, gaat deze vraag echter voorbij aan het feit dat mensen niet compleet te vervangen zijn.



De arbeidsmarkt zal inderdaad veranderen en machines zullen een deel van de menselijke taken in de toekomst overnemen, maar dit wil niet zeggen dat de mens als werknemer overbodig wordt.

Complexe, analytische, strategische en creatieve domeinen zullen afhankelijk blijven van menselijke arbeid, terwijl machines in de toekomst voornamelijk worden ingezet om alledaagse taken uit te voeren. Bovendien blijven er genoeg werkzaamheden bestaan waarbij menselijke interactie en empathie is vereist. Om die redenen zal Artificial Intelligence (AI) mensen niet vervangen maar juist versterken; beiden zijn in feite complementair aan elkaar.



Vier voorbeelden van verborgen AI

Sterker nog, we zijn ons niet altijd bewust van het feit dat AI mensen nú al dagelijks ondersteunt in hun werk. Daarom geeft Judith Redi vier voorbeelden waarvan u niet wist dat AI erbij betrokken is.



1. Voorspellen van onderhoud aan vliegtuigen

Voorkomen is beter dan genezen, zo heeft de luchtvaartbranche gedacht. Een logische gedachte want aan een vliegtuig kan veel stuk gaan. Daarnaast heeft de luchtvaart te maken met strenge veiligheidsvoorschriften en hoge kosten bij vertragingen of annuleringen. Omdat een groot deel van de vertragingstijd te wijten is aan ongepland onderhoud, maakt de luchtvaart gebruik van ‘predictive maintenance’, oftewel voorspellend onderhoud. Via sensoren en data kunnen engineers tijdig onderdelen vervangen, waardoor ongepland onderhoud tot een minimum beperkt blijft. En het is ook nog eens een veilige gedachte voor passagiers.



2. Detecteren van fraude

Het kan zijn dat u weleens een melding op uwtelefoon hebt gehad waarin wordt gevraagd of u een bepaalde online aankoop hebt gedaan of dat u hebt ingelogd op mail vanaf een andere locatie. De bank of de instantie die uw emailadres beheert, vraagt dit omdat ze wellicht vermoeden dat er fraude is gepleegd met het account en er dus misbruik wordt gemaakt van uw identiteit. Algoritmes houden in de gaten of een transactie of inlogpoging verdacht is of niet. Dit maakt de kans dat u slachtoffer wordt van fraude een stuk kleiner.



3. Vertalen van een online tekst

Hebt u ooit gebruik gemaakt van online vertaalmachines als Google Translate of Deepl? Dan bent u hoogstwaarschijnlijk op weg geholpen door zelflerende machines, ‘deep learning’ om precies te zijn. Via enorme hoeveelheden teksten die over de hele wereld zijn verzameld, zijn diepe neurale netwerken in staat om de relatie tussen woorden binnen een taal te leren. Hierdoor is het mogelijk om de meest waarschijnlijke combinatie van woorden samen te stellen in een bepaalde taal. Dit heeft communiceren over de hele wereld gemakkelijker gemaakt, waardoor werknemers overal ter wereld effectiever en makkelijker met elkaar kunnen overleggen.



4. Verwerken van facturen

Voor veel bedrijven is het verwerken van facturen in de administratie een belangrijk maar tijdrovend klusje dat tegenwoordig steeds eenvoudiger wordt. Het komt erop neer dat AI ervoor zorgt dat gegevens automatisch worden ingevoerd en geboekt, waarna medewerkers deze alleen nog maar hoeven te controleren. In de toekomst zijn menselijke controles waarschijnlijk ook niet meer nodig. Dit komt door een combinatie van ‘robotic accounting’ met ‘no-hands accounting’ dat ervoor zorgt dat de boekhouding van bedrijven automatisch wordt bijgehouden.



We hebben nu dus al veel baat bij Artificial Intelligence, maar dat beseffen we niet altijd omdat AI opgaat in technologische oplossingen die we dikwijls dagelijks gebruiken. We kunnen daarom concluderen dat het gebruik van AI dus niet enkel science fiction of toekomstmuziek is; AI maakt ons leven nu al makkelijker, vaak zelfs zonder dat we dat zelf doorhebben.