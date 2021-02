 Werknemer weet niet hoeveel leerbudget hij heeft

Beschikbare leermiddelen te weinig gebruikt volgens 57 procent van de HR-professionals - Maar liefst twee derde van de Nederlandse werknemers weet niet hoeveel leerbudget hij of zij ter beschikking heeft. Ook moet bijna de helft van de leidinggevenden (48 procent) dat antwoord schuldig blijven. Dat blijkt uit de Studytube Learning & Development Monitor 2021, een jaarlijks onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube.



Eén vijfde van de Nederlandse HR-verantwoordelijken (21 procent) geeft aan dat het leerbudget van hun organisatie tussen € 500 en € 999 schommelt. Daarbij valt op dat 19 procent van hen simpelweg geen idee heeft van het precieze bedrag, net als 67 procent van de werknemers en 48 procent van de leidinggevenden. Dit zou mede kunnen verklaren waarom een groot deel van het beschikbare leerbudget op de plank blijft liggen: 61 procent van de HR-professionals bevestigt dat ze slechts 75 procent van dat bedrag (of minder) effectief uitgeven.

Meer dan de helft van de medewerkers (54 procent) en 48 procent van de leidinggevenden beseffen dat het leerbudget niet volledig wordt benut. Van de HR Business Partners, HR-adviseurs en L&D Managers vindt zelfs 57 procent dat medewerkers te weinig gebruik maken van de beschikbare leer- en ontwikkelmogelijkheden in de organisatie.



Uit het oog, uit het hart

Zowel HR-verantwoordelijken (46 procent) als medewerkers (31 procent) en leidinggevenden (51 procent) duiden dezelfde hoofdoorzaak aan: andere activiteiten krijgen voorrang, waardoor men trainingen uitstelt, afzegt of helemaal niet aanvraagt. Bij HR (34 procent) en het middenkader (33 procent) voegen ze ook nog toe dat opleidingen in het algemeen niet gekoppeld zijn aan beloningen zoals promoties of bonussen, wat de motivatie van de medewerkers zou afremmen.

Daarnaast geeft een kwart van de medewerkers aan onvoldoende op de hoogte te zijn van het leeraanbod (26 procent) en dat de cursussen niet altijd goed genoeg aansluiten bij hun dagelijkse werkzaamheden (24 procent).



De leeromgeving: onbekend en onbemind

Hoewel HR-verantwoordelijken de leerbudgetten slechts gedeeltelijk verzilveren, tonen ze aan dat ze wel degelijk investeren in een geschikte leeromgeving voor hun organisatie. Hun voorkeur gaat vooral uit naar een Online Academy (41 procent): daar vinden medewerkers en leidinggevenden alle leermogelijkheden terug op één centrale plek. Ook online trainingsbibliotheken (38 procent) en Learning Management Systems (29 procent) scoren goed.

Bij de medewerkers is 32 procent naar eigen zeggen niet op de hoogte van de beschikbare tools, terwijl veertien procent verklaart dat hun werkgever helemaal geen instrumenten voorziet. Eén vijfde van de leidinggevenden (twintig procent) weet niet welke hulpmiddelen het bedrijf in huis heeft om scholing te faciliteren.



Werk aan de winkel voor HR

"We vallen van de ene verbazing in de andere tijdens dit onderzoek," zegt Homam Karimi, CEO bij Studytube. "Uit onze L&D Monitor bleek eerder al dat slechts 32 procent van de werknemers zich door hun leidinggevende gestimuleerd voelt om te leren. Nu zien we dat diezelfde leidinggevenden andere activiteiten prioriteit geven, leerprestaties niet koppelen aan beloningen, en dikwijls niet eens op de hoogte zijn van de beschikbare leermiddelen. Op die manier is het wel erg moeilijk om een vitale leercultuur te vestigen. Als dit de stand van zaken is op het gebied van Leren & Ontwikkelen bij Nederlandse bedrijven, dan is er nog véél werk aan de winkel voor HR."