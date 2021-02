 Cadeau-inspiratie voor Valentijnsdag? Dit geven Nederlanders uit aan hun partner

Mannen geven duurdere cadeaus dan vrouwen - Vergeet deze Valentijnsdag de rozenblaadjes en bonbons: de gemiddelde Nederlander pakt een stuk grootser uit voor zijn of haar geliefde. Uit consumentenonderzoek van N26 blijkt namelijk dat de uitgaven aan een cadeau voor de partner al snel oplopen tot 50 - of zelfs 100 - euro. Maar of dat volledig uit vrije wil is, valt te betwisten.



Voor wie dacht zich er dit jaar makkelijk van af te maken met Valentijnsdag hebben we slecht nieuws, het merendeel van de Nederlanders (93 procent) ontvangt over het algemeen namelijk liever een cadeau dan geld van hun partner. Maar wat mag een cadeau ongeveer kosten? Daar zijn de meningen over verdeeld. De meeste vrouwen (35 procent) geven hier gemiddeld 50 tot 100 euro aan uit, terwijl mannen (35 procent) gemiddeld meer dan 100 euro neertellen voor hun lover. De jongere generatie (achttien-24 jaar) zit iets krapper bij kas, zij geven gemiddeld 30 tot 50 euro uit aan een cadeau.



Verplichte Valentijn

Sommige stellen spreken af om elkaar geen cadeaus te geven met Valentijnsdag. Niet gek, aangezien blijkt dat een kwart (26 procent) van de Nederlanders liever helemaal geen geld uitgeeft aan cadeaus voor anderen, of het nou voor vrienden, familie of partner is. Bovendien voelt ongeveer een vijfde (22 procent) zich over het algemeen onder druk gezet om meer geld uit te geven aan cadeaus dan hij of zij eigenlijk wil.



Een goed gesprek

Dan toch nog maar een keer goed om de tafel gaan zitten met uw Valentijn? Als het aan een groot deel van de Nederlanders ligt niet. Uit eerder onderzoek van N26 kwam namelijk naar voren dat achttien procent van de ondervraagden vindt dat het bespreken van geldzaken ten koste gaat van de romantiek. Bijna een derde (31 procent) geeft aan dat ze een hele andere kijk hebben op geld dan hun partner. Sommigen (vijftien procent) zouden dan ook willen dat zijn of haar partner iets vaker voor dingen betaalt. Zo, dat zet de boel weer op scherp zo vlak voor de dag van de liefde.