 Tips: elektrisch rijden in de winter

Met een paar tips gaat u ook elektrisch veilig de weg op als dat moet - MisterGreen heeft een aantal tips verzameld en op een rijtje gezet om met deze koude temperaturen toch veilig en comfortabel elektrisch te rijden met uw Tesla. U leest ze in dit artikel.



Tip 1 - Gepland vertrek

Om uw auto te verwarmen op een gepland tijdstip, stel u de vertrektijd in met de functie 'Gepland vertrek' op uw touchscreen. Tik op het instellingenscherm van de Climate Control > schakel Voorverwarming in bij de instellingen > selecteer 'Plannen' om een dagelijkse tijd in te stellen waarop u klaar wil zijn om te rijden.



Tip 2 - Voorverwarmen via de Tesla-app

Verwarm uw auto voor door de voorverwarming of het ontdooien in de Tesla-app te activeren. Het bespaart veel energie om de auto tijdens het opladen voor te verwarmen.

• Temperatuursvoorbereiding: Open de Tesla-app en tik op 'Climate control' > 'Inschakelen'.

• Ontdooien: Open de Tesla-app en selecteer 'Climate control' > pictogram Ontdooien



Tip 3 - Automatisch inklappen van spiegels uitschakelen

Als het stevig vriest, zet dan het automatisch in- en uitklappen van je spiegels uit, zodat de motortjes heel blijven. Tik bij Model S en Model X op 'Bediening' > 'Voertuig' > 'Spiegels automatisch inklappen'. Tik bij Model 3 en Model Y op 'Bediening' > 'Snelbediening' > 'Spiegels' > 'Spiegels automatisch inklappen'.



Tip 4 - Belangrijke oppervlakken vrijmaken

Controleer vóór het rijden nogmaals of belangrijke oppervlakken niet zijn bevroren of bedekt.

• Bevroren portiergrepen: Als de portiergrepen bevroren zijn, gebruik dan uw hand om het ijs van de greep te verwijderen.

• Bevroren spiegels en ruiten: Klap de spiegels, als ze bevroren zijn, handmatig uit en in om het automatisch inklappen van de spiegels te herstellen. Als uw ruiten bevroren zijn, smelt dan het ijs met de ontdooifunctie in de Tesla-app.

• Bevroren Autopilot-sensoren en -camera's: Verwijder sneeuw, ijs, modder en vuil van de Autopilot-sensoren en -camera's voor optimale prestaties.

• Bevroren laadpoort: Als de laadpoort bevroren is, activeer dan voorverwarming (op HI) of de ontdooifunctie in de Tesla-app. Als de laadpoort bevroren is, is AC-laden mogelijk bij lagere snelheden en knippert er een oranje indicator.