 Personeelsmanagers zullen steeds meer rekening moeten houden met freelancers

Nieuwe generatie smacht steeds meer naar vrijheid - De geschiedenis van het personeelsbeleid wordt traditioneel in fasen opgedeeld. Dit gaat van het paternalisme van in de pre-industriële revolutie tot het revisionisme van de naoorlogse periode. Volgens Marthe Veroliemeulen, werkzaam voor Jellow, is het personeelsbeleid voortdurend aan veranderingen onderhevig en kunnen personeelsmanagers zich maar beter op de toekomst voorbereiden.



"Personeelsmanagement evolueert non-stop en daarvoor hoeven we niet alleen naar de verre geschiedenis te kijken. De jaren tachtig van de vorige eeuw wordt bijvoorbeeld de contingentiefase genoemd. Dit was de tijd van de grote economische crisissen waarbij personeelsmanagers voortdurend op veranderingen dienden in te spelen. Flexwerkers en korte contracten waren het gevolg. Vanaf de jaren negentig zijn we geëvolueerd naar wat we humanresourcesmanagement noemen, een fase waarbij menselijk kapitaal hoger werd aangeschreven," duidt Veroliemeulen het een en ander.

Volgens Veroliemeulen is het niet zo eenvoudig om een specifiek kanteljaar op zo'n overgang te kleven: "Het gaat om processen en niet om gebeurtenissen. Bovendien manifesteren ze zich nooit gelijktijdig. Voor Nederland zijn de Verenigde Staten bijvoorbeeld de trendsetter. Wij lopen altijd even achter op wat er daar beweegt. Velen denken dat dergelijke overgangen altijd aan specifieke gebeurtenissen verbonden zijn, maar dat klopt niet. Wat wel klopt, is dat gebeurtenissen zoals de coronapandemie stuwende krachten kunnen zijn die alles versnellen, maar anderzijds zijn er ook altijd gebeurtenissen die een rem zetten op veranderingen. Hoe dan ook blijft het gaan om een evolutie. Het mooie daaraan is dat veel onderliggende factoren nu al zichtbaar zijn."



Freelancers en platformeconomie

Veroliemeulen legt uit hoe de nieuwe generatie millennials steeds meer smacht naar vrijheid en hoe dit gevolgen kan hebben voor het personeelsmanagement: "We evolueren langzaamaan naar een platformeneconomie die disrupteert en die, opnieuw, eerst is gestart in de Verenigde Staten. Uber, het grootste taxibedrijf ter wereld, heeft geen eigen taxi's. Airbnb, de grootste 'hotelketen' ter wereld, heeft geen eigen hotelkamers. Binnen de kortste keren zal het grootste uitzendbureau geen uitzendkrachten hebben."

Veroliemeulen verklaart zich nader: "Enerzijds voorspellen experts dus dat de jaren tachtig steeds nadrukkelijker terug zullen keren, maar dan in de omgekeerde richting. Bedrijven worden slechts een van de vele werkgelegenheidsproviders. Dit merken we aan het steeds vaker jobhoppen, maar ook aan het toenemend aantal freelancers. Ook hier loopt Nederland achter op de Verenigde Staten waar men zelfs al spreekt over 'the age of the freelancer' of de 'gig economy'. Voor de personeelsmanager brengt de roep naar vrijheid opnieuw uitdagingen met zich mee, maar die worden deels opgevangen met slimme platformen. En zo dragen personeelsmanagers actief bij aan de evolutie die het hen moeilijk kan maken."



Technologie is bepalend

Volgens Veroliemeulen kan technologie een rem zetten op de evolutie naar een platformeconomie: "Voor personeelsmanagers die het net van continuïteit moeten hebben, klinkt het wellicht niet meteen als muziek in de oren. Toch kunnen zij daar iets tegenoverstellen: technologie. Via nieuwe AI-investeringen kunnen bedrijven geschikter personeel vinden dat ook echt bij het bedrijf past, kunnen ze hen efficiënter in de richting van een passende functie sturen en kunnen ze hen nog beter in hun ontwikkeling ondersteunen. Dergelijke tools zijn in de Verenigde Staten nu al aan een opmars bezig en zouden ervoor moeten zorgen dat werknemers opnieuw trouwer worden aan het bedrijf waarvoor ze werken."

"Tegelijkertijd geven experts aan dat veel afhankelijk is van hoe de wereld tegenover dergelijke platformen zal staan. De wetgeving hierover staat nog maar in de kinderschoenen. Gaat de politiek platformen omarmen en faciliteren of gaat het zich verzetten tegen hun groeiende macht, zoals ook socialemediaplatformen steeds strenger worden gereguleerd? Het is nog te vroeg om hier voorspellingen over te doen, maar in ieder geval kunnen we zeggen dat de toekomst een strijd zal zijn tussen enerzijds technologie en het behouden van personeel en anderzijds freelancers en de platformeconomie," sluit Veroliemeulen het gesprek af.