 Uurtarief freelancers gestegen

Grote regionale verschillen - Op basis van recent onderzoek van Hoofdkraan.nl blijkt dat freelancers steeds beter gaan verdienen. Het gemiddelde uurtarief stijgt naar gemiddeld 47 euro per uur, terwijl dit twee jaar geleden nog op 43 euro lag. Vooral freelance schrijvers en vertalers verdienen fors meer. Zij gaan er 10 procent op vooruit ten opzichte van vorig jaar. Regionaal zijn er grote verschillen. In Drenthe wordt het minst verdiend met een uurtarief van 36 euro, terwijl in Overijssel een freelancer gemiddeld 52 euro kost.



Freelance schrijvers vragen wel 10 procent meer

Freelancers vragen in 2019 gemiddeld 47 euro per uur, zo blijkt uit onderzoek van Hoofdkraan.nl aan de hand van ruim 20.000 uitgebrachte offertes. Freelance schrijvers en vertalers zijn bezig met een inhaalslag. Zij vragen gemiddeld 10 procent meer dan vorig jaar. Met een uurtarief van 43 euro wordt het gat met de overige beroepsgroepen snel verkleind. Website- en applicatie specialisten zitten er warmpjes bij. Zij behoren met een tarief van 50 euro per uur tot de groep best betaalde freelancers in 2019.



Freelancer in Overijssel vraagt hoogste tarief van Nederland

Regionaal zijn er grote verschillen gemeten. Waar vorig jaar de provincie Flevoland nog het laagste uurtarief noteerde, is deze oneervolle positie nu voor Drenthe met slechts 36 euro per uur. Drenthe verliest hierbij maar liefst 18 procent ten opzichte van 2018. In de randstad zijn de verschillen klein. Daar ligt het uurtarief tussen de 45 en 48 euro per uur. De Overijsselaars stoten na twee jaar de Groningers van de troon door als provincie het hoogste uurtarief te noteren (52 euro).



Niet op hoogste punt

Niels Goossens, directeur van Hoofdkraan.nl ziet de uitkomsten van het onderzoek als een positief signaal. "Door de krapte op de arbeidsmarkt worden steeds vaker freelancers ingezet, deze verandering zorgt ervoor dat de tarieven verhoogd kunnen worden. Ook worden steeds vaker grotere opdrachten uitbesteed aan freelancers en kunnen de freelancers voor langdurige periode aan de slag. Hiermee creëert de freelancer een groot netwerk, interessante ervaringen en kan daardoor ook weer meer vragen. Wij schatten in dat de tariefstijging nog niet op zijn hoogste punt is en dat deze stijging nog wel even doorzet".



Professioneler

De tariefstijging bewijst volgens Goossens maar weer dat flexibel werken nog steeds loont. "De krapte op de markt zorgt naast de tariefstijging ook voor een professionalisering. De hoeveelheid projecten die freelancers uitvoeren zorgen voor steeds meer ervaring, dit resulteert in een steeds professionelere aanpak die wordt gehanteerd om projecten zo goed mogelijk uit te voeren. Immers een succesvol project zorgt weer voor een positieve referentie en ook daar werkt de freelancer hard aan".