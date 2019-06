  Freelancen en zzp’en minst populair onder Nederlanders

Nederlander kiest voor zekerheid - Nederlandse werknemers staan het minst open om te freelancen of om te werken als zelfstandige in vergelijking met het Europese gemiddelde.



Waar bijna de helft (47 procent) van de Europeanen aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in freelancen of zzp’en, geldt dit voor maar liefst 59 procent van de Nederlanders. Werknemers in Italië (32 procent), het Verenigd Koninkrijk en Polen (beide 38 procent) staan er een stuk positiever tegenover.

Over de gehele linie valt op dat de populariteit van zelfstandig werken in heel Europa een flinke deuk heeft opgelopen. Slechts vijftien procent van de Europese werknemers overweegt actief om freelancer of zelfstandige te worden. Twee jaar geleden was dit nog ruim een kwart van de werknemers (26 procent).

Dat blijkt uit het onderzoek The Workforce View van ADP. ADP onderzocht hoe ruim 10.000 werknemers uit Europa, waaronder 1.400 Nederlanders, denken over actuele thema’s die spelen op de werkvloer en de toekomst van werk.



Behoefte aan zekerheid

Waar een aantal jaren geleden nog een piek was in de populariteit van freelancen, mede veroorzaakt door een groeiende behoefte aan flexibiliteit en vrijheid, lijkt het tij nu gekeerd. Werknemers hebben opnieuw behoefte aan vastigheid. Meer dan een kwart (27 procent) van de Europese werknemers verwacht de rest van hun carrière bij dezelfde organisatie te blijven. In Nederland is dit zelfs 34 procent - de grootste groep in de leeftijd van 45 tot 54 jaar. Gemiddeld denken Europese werknemers rond de vier jaar bij dezelfde werkgever te werken.

"In sommige sectoren is freelancen als gevolg van de crisis niet altijd een vrijwillige keuze geweest. Hoewel freelancen heel veel mogelijkheden biedt, is het niet voor iedereen weggelegd. Aangetrokken door vrijheid, flexibiliteit en de mogelijkheid om zelf hun toekomst te bepalen, kozen een groot aantal werknemers de afgelopen jaren voor een bestaan als zelfstandig ondernemer. Velen zullen echter ook worstelen met de onzekerheid, het isolement en administratieve lasten die daarmee gepaard kunnen gaan," vertelt Martijn Brand, algemeen directeur bij ADP Nederland. "De vraag naar een betere balans tussen werk en privé blijft echter wel bestaan en organisaties spelen daar gelukkig steeds vaker op in. Zij onderzoeken bijvoorbeeld nieuwe methoden om een ​​betere manier van werken en meer flexibiliteit te realiseren. Ondanks de terugloop blijft freelancen voor sommigen een aantrekkelijk alternatief, dus organisaties moeten blijven concurreren met de opties die werken als freelancer en zelfstandige te bieden heeft."