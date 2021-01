 Coronacrisis boost videogebruik voor e-learning en webinars

Videogebruik neemt af op social media, neemt toe voor andere doeleinden - Marketeers gebruiken online video’s door de coronacrisis steeds meer als medium voor e-learning en webinars. Waar in 2019 nog minder dan de helft van de bedrijven gebruikmaakte van een webinar, organiseerde vorig jaar 62 procent van de organisaties er minstens één.



Dat blijkt uit de Online Video Monitor 2020 (OVM), een jaarlijks onderzoek naar de inzet van online video dat wordt gehouden door MarketResponse, in opdracht van Quadia.

Ook de inzet van e-learning nam toe. 35 procent van de marketeers produceerde minstens drie keer online video voor e-learning proucten; in 2019 was dat nog 27 procent. Niet alle categorieën van online video namen overigens toe in gebruik. Minder bedrijven zetten video in voor virtual reality. En hoewel iets meer bedrijven content produceerden voor social media, deden zij dit minder vaak. In 2019 zei twintig procent van de marketeers tien of méér video’s te maken voor social kanalen, in 2020 was dat zeventien procent.



Tijdrovende klus

De OVM 2020 laat zien dat marketeers steeds meer moeite hebben om tijd te vinden voor het produceren van online video's. In 2018 was tijd nog voor 44 procent van de ondervraagden een issue, in 2019 was dat 53 procent en in 2020 zei 65 procent dat. Een reden daarvoor ligt waarschijnlijk bij de complexiteit van de productie: meer dan de helft van de respondenten zegt online video ‘ingewikkeld’ of ‘moeilijk’ te vinden.



Naar een hoger niveau

Frank Schröder, Manager Marketing & Communicatie bij Quadia: "Het coronavirus heeft een interessante invloed op onze sector. We zien dat bedrijven meer overtuigd zijn van de waarde van online video als hét communicatiemiddel van de toekomst. Tegelijkertijd vinden ze het dus lastig om hier tijd voor vrij te maken terwijl het nog belangrijker wordt om goede content te maken met de juiste faciliteiten, omdat er meer online wordt gedaan dan ooit. Om de interesse van de doelgroep vast te houden moeten marketeers creatiever zijn en goed nadenken over hun budgetten voor 2021. Investeren in een goed concept, programma en voorzieningen is cruciaal. Dat kost inderdaad tijd, maar is echt een must."



Het volledige rapport kunt u via deze link downloaden.