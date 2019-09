 Marketeers weten niet waarom ze online video inzetten

Likes in opmars als KPI voor online video - Marketeers zetten steeds vaker online video in, maar weten meestal niet waarom ze dat doen. Inmiddels zet 88 procent van de marketeers video in als onderdeel van de marketingmix, maar minder dan de helft (47 procent) stelt concrete doelen voor video.



Dat blijkt uit de Online Video Monitor, een onderzoek onder ruim 300 respondenten, dat voor de zevende keer is gehouden door SAMR, in opdracht van Quadia.

Gekeken naar het doel dat marketeers willen bereiken met online video, dan is kennisoverdracht de afgelopen jaren een stuk minder belangrijk geworden (in 2015 werd dit doel nog genoemd door 54 procent van de ondervraagden, nu nog maar door 34 procent). Het verhogen van de naamsbekendheid is daarentegen een belangrijker doel geworden (van 47 procent in 2015 naar 63 procent in 2019).



Likes zijn in opmars

Marketeers gebruiken wel KPI’s om te beoordelen hoe effectief online video is. Het aantal likes is in opmars als parameter: 33 procent van de marketeers meet hiermee de effectiviteit van de online video, dat is een flinke stijging ten opzichte van de afgelopen jaren. Het aantal views (65 procent) en het aantal unieke kijkers (35 procent) worden het vaakst gebruikt als KPI.



‘Views en likes zijn geen einddoel’

Volgrns Nico Verspaget, directeur bij Quadia, is het opvallend dat zo weinig marketeers eigenlijk doelen stellen. "Als marketeer wilt u toch weten wat u met je online video, waar uw tijd en geld in hebt gestopt, hebt bereikt. Een groot deel van de marketeers bekijkt dus niet of de online video het gewenste doel heeft bereikt, omdat ze geen doelen stellen. Zo wordt het extra lastig om te bepalen of het verstandig is om online video in te zetten voor de volgende campagne."

"Het is belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden dat het meten van de effectiviteit van uw online video door middel van het aantal views en likes slechts een eerste stap is", vervolgt Verspaget. "De volgende stap is onderzoek doen naar de lange termijn impact door bewustwording, gedragsverandering en conversie in de doelgroep."