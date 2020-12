 Impact thuiswerken zichtbaar op netwerk KPN

Duidelijk thuiswerkpatroon te zien wanneer we massaal videobellen - Sinds de uitbraak van COVID-19 werkt Nederland massaal vanuit huis en dat is ook te zien in de verkeersstromen op het netwerk van KPN. Daar is het sindsdien veel drukker en ook de verkeerspatronen zijn veranderd. In het uitgaande internetverkeer (upload) zijn duidelijke thuiswerkpatronen terug te zien met elk half- en heel uur een piek wanneer Nederland weer massaal een videogesprek ingaat.



Vergelijkt u het uitgaande internetverkeer van KPN van voor COVID-19 met dat van vandaag dan valt een heel ander patroon op. Ten eerste is het veel eerder op de dag druk en er wordt een hele reeks ‘zaagtanden’ in het uitgaande internetverkeer zichtbaar. Deze weerspiegelt het nieuwe werkritme van veel Nederlanders met talloze videogesprekken. Vanaf ’s ochtends vroeg belt Nederland massaal met collega’s of andere zakelijke contacten. Dit patroon wordt goed zichtbaar vanaf 08.00 uur met een duidelijke piek om 09.00 uur wanneer Nederland massaal vanuit huis achter de computer plaatsneemt. Elk half- en heel uur herhaalt zich dit patroon met het opstarten van een nieuw videogesprek. En steeds weer zorgt dit voor een nieuw piekje in het verkeer dat KPN aflevert op het internet.

Tijdens de lunch zijn er beduidend minder videocalls, maar ook dan ziet u kleine piekjes. Het laat zien dat sommigen tijdens de lunch gewoon doorwerken. Rond 13.00 uur keert het verkeer weer terug, en dat gaat door tot 16.00 uur. Ook daarna worden er nog videocalls gehouden, maar dit leidt niet meer tot echte pieken in het uitgaande verkeer. Na 17.00 uur doen we nauwelijks nog calls, we videobellen dus grotendeels van 9 tot 5.



Goed toegerust op piekbelasting, ook overdag

Vooral in het begin van de corona-uitbraak zag KPN een forse stijging van gebruik van zijn netwerk (+25 procent) en ook een verschuiving van verkeer binnen het netwerk. Veel meer vanuit huis en minder vanuit kantoor, waarmee breedband aansluitingen van consumenten zakelijke verbindingen zijn geworden. In het inkomende verkeer (download) is het thuiswerkpatroon minder zichtbaar in het grote geheel, daar valt wel op dat het veel eerder drukker is op het netwerk. Normaal gesproken ziet u bijvoorbeeld een kleine dip rond 08.00 uur wanneer we massaal met auto, openbaar vervoer of fiets naar het werk afreizen. Nu ziet u juist een sterke stijging. Qua capaciteit kan KPN het overigens goed aan. Het netwerk is ingericht op piekbelasting, die zich normaal gesproken voordoet in de avonden en het weekend wanneer mensen thuis zijn en tv-kijken of video’s van Netflix en Amazon Prime streamen. In coronatijd is het eigenlijk continu druk, en op sommige dagen ziet u zelfs dat het overdag net zo druk is als ’s avonds of in ‘t weekend.

De enorme piek zoals we die in de begintijd van corona zagen, toen iedereen plots thuiszat en bijvoorbeeld kinderen niet naar school gingen, zagen we in de zomer minder. Zomerse periodes en dagen met mooi weer zijn traditioneel altijd wat rustiger. De zomer van 2020 was wel drukker dan normaal, te verklaren omdat er minder naar het buitenland is gereisd. Na de zomer werd het direct weer drukker op het netwerk. Het najaar en de wintermaanden, wanneer mensen meer thuis zijn, zijn de drukste momenten op het netwerk. De gedeeltelijke lockdown en de maatregelen die stapsgewijs zijn aangescherpt ziet u ook terug bij KPN waar het verkeer trapsgewijs ook steeds verder toenam. Als de leverancier van zakelijke werkplekken ziet KPN steeds meer bedrijven en werknemers het thuiswerken omarmen en het gebruik van bijvoorbeeld Microsoft Teams groeit nog altijd hard.