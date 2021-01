  ‘Thuiswerken’ snelst gestegen thema voor phishing-aanvallen

Blijf oppassen voor verdachte mails - KnowBe4 publiceert een nieuw rapport over de phishing-e-mails waarop wereldwijd het meest geklikt is tijdens het vierde kwartaal van 2020. Het rapport onthult dat werkgerelateerde e-mails zoals wijzigingen in bedrijfsbeleid steeds populairder worden, mede omdat de coronapandemie nog niet op zijn einde is en mensen nog steeds vanuit huis werken.



Ook het aantal phishing e-mails dat aan IT wordt gerapporteerd is in het vierde kwartaal flink gestegen, wat een positieve ontwikkeling is. Social mediaberichten zorgen ook voor uitdagingen als het gaat over phishing, waarbij LinkedIn-berichten met een aandeel van 47 procent domineren in de lijst met e-mailonderwerpen die gelinkt zijn aan social media.

"Het is geen verrassing dat het aantal aanvallen die gericht zijn op thuiswerken toeneemt, want we werken wereldwijd met z’n allen al bijna een jaar vanuit huis," zegt Stu Sjouwerman, CEO van KnowBe4. "Het feit dat medewerkers inmiddels gewend zijn aan hun thuiskantoor betekent echter niet dat ze minder alert hoeven te zijn. De bad guys werken hard aan manipulatieve aanvallen die gericht zijn op bepaalde emoties en gebruikers verleiden om te stoppen met kritisch nadenken en gewoon te klikken."

In het vierde kwartaal van 2020 onderzocht KnowBe4 tienduizenden onderwerpregels van gesimuleerde phishing-e-mails. Daarnaast onderzocht het bedrijf ook onderwerpregels van daadwerkelijke phishing-e-mails die door gebruikers als verdacht zijn aangemerkt bij de IT-afdeling. De resultaten staan hieronder.



Top tien meest gebruikt onderwerpregels in (gesimuleerde) phishing e-mails

Password Check Required Immediately

Touch base on meeting next week

Vacation Policy Update

COVID-19 Remote Work Policy Update

Important: Dress Code Changes

Scheduled Server Maintenance -- No Internet Access

De-activation of [[email]] in process

Please review the leave law requirements

You have been added to a team in Microsoft Teams

Company Policy Notification: COVID-19 - Test & Trace Guidelines * Hoofdlettergebruik en spelling zijn zoals ze waren in de onderwerpregel van de phishing-test.

** Onderwerpregels van e-mails zijn een combinatie van zowel gesimuleerde phishing-templates die zijn gemaakt door KnowBe4 voor klanten, als aangepaste testen die zijn ontworpen door KnowBe4-klanten.



De meest gebruikte onderwerpregels van echte phishing-e-mails:

IT: Annual Asset Inventory

Changes to your health benefits

Twitter: Security alert: new or unusual Twitter login

Amazon: Action Required | Your Amazon Prime Membership has been declined

Zoom: Scheduled Meeting Error

Google Pay: Payment sent

Microsoft 365: Action needed: update the address for your Xbox Game Pass for Console subscription * Hoofdlettergebruik en spelling zijn zoals ze waren in de onderwerpregel van de phishing-test.

** Onderwerpregels van echt verzonden emails die gebruikers hebben ontvangen en aan hun IT-afdelingen hebben gemeld als verdacht. Het zijn geen gesimuleerde phishing-test-e-mails.

