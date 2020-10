Corona-gerelateerde phishing-e-mails vormden nog steeds grootste dreiging

gesimuleerde phishing-e-mails gerelateerd aan het coronavirus onverminderd populair - KnowBe4 publiceert een rapport over de phishing-campagnes waarop wereldwijd het meest geklikt is in het derde kwartaal van 2020. Uit de resultaten blijkt dat corona-gerelateerde phishing-e-mails nog steeds de grootste dreiging vormen. In het derde kwartaal bleken gesimuleerde phishing-e-mails gerelateerd aan het coronavirus het meest populair, met een totaal van 50 procent.



Een ander punt van zorg als het gaat om phishing zijn social media-berichten: phishing-berichten over LinkedIn werden hierbij het meest gebruikt, met een percentage van 47 procent.

Tijdens deze pandemie azen phishers en scammers op de zwakste plekken van gebruikers, door berichten te sturen die angst, onzekerheid en twijfel zaaien", zegt Stu Sjouwerman, CEO van KnowBe4. "Ons Q3-rapport bevestigt dat corona-gerelateerde onderwerpregels nog steeds tot de meest veelbelovende aanvalstype behoren. De pandemie verzwakt het oordeel van mensen en kan hierdoor leiden tot potentieel schadelijke klikken.

In het derde kwartaal van 2020 onderzocht KnowBe4 duizenden aangeklikte onderwerpregels van gesimuleerde phishing-e-mails. Daarnaast onderzocht het bedrijf ook onderwerpregels van echte phishing-e-mails die door gebruikers als verdacht waren aangemerkt bij de IT-afdeling. De resultaten staan hieronder.



Top tien meest gebruikte onderwerpregels van succesvolle gesimuleerde phishing-e-mails:

Payroll Deduction Form

Please review the leave law requirements

Password Check Required Immediately

Required to read or complete: "COVID-19 Safety Policy"

COVID-19 Remote Work Policy Update

Vacation Policy Update

Scheduled Server Maintenance -- No Internet Access

Your team shared "COVID 19 Amendment and Emergency leave pay policy" with you via OneDrive

Official Quarantine Notice

COVID-19: Return To Work Guidelines and Requirements Top tien meest gebruikte onderwerpregels van echt verzonden phishing-e-mails:

Microsoft: View your Microsoft 365 Business Basic invoice

HR: Pandemic Policy Update

IT: Remote Access Infrastructure

Facebook: Account Warning

Check your passport expiration date

TeleMed Appointment Reminder

Twitter: Confirm your identity

Apple: Take part in our iPhone 12 trial and enter for the chance to win a FREE iPhone12

Exchange ActiveSync service disabled for [[email]]