In Nederland solliciteren vooral flexibele, leergierige en nauwkeurige mensen Start People zet meest voorkomende competenties op Nederlandse cv’s op een rij - U kunt een hele sociale teamplayer zijn, die ontzettend creatief en enthousiast is... Dat wil niet zeggen dat u met deze competenties op uw cv het verschil maakt. Deze staan namelijk hoog in de top tien van meest gebruikte competenties op cv’s.



Start People maakte deze lijst op basis van een analyse van ruim 250.000 cv’s. Het advies van Start People om op te vallen: "Probeer op uw cv niet te kiezen voor de meest voor de hand liggende competenties, maar maak uw cv persoonlijk en licht de competenties toe".

Recruiters - met name van grote organisaties - krijgen iedere dag veel verschillende cv’s onder ogen. Dit zorgt ervoor dat een cv vaak binnen ongeveer -30 seconden wordt beoordeeld. Als u dus veel standaard competenties op uw cv plaatst, lijkt deze enorm veel op de andere cv’s die recruiters of HR-verantwoordelijken moeten beoordelen. Dit maakt het cv voorspelbaar en zelfs wat saai en zo valt deze natuurlijk niet op bij recruiters...



Populairste competenties op cv’s

Start People heeft een analyse gemaakt van de meest gebruikte competenties op ruim 250.000 Nederlandse cv’s. Deze werden geanalyseerd met behulp van parsing technologie, ook wel automatische cv verwerking genoemd. Hieruit blijkt dat dit de tien meest voorkomende woorden op Nederlandse cv’s zijn:



1.Flexibel - 38.947 keer

2.Leergierig - 26.887 keer

3.Nauwkeurig (incl. accuraat) - 25.942 keer

4.Sociaal - 23.791 keer

5.Doorzetter - 19.520 keer

6.Betrouwbaar - 17.963 keer

7.Creatief - 17.743 keer

8.Stressbestendig - 17.581 keer

9.Enthousiast - 16.443 keer

10.Klantgericht - 11.846 keer



Val op met een persoonlijk en concreet cv

Simone Groeneboer, Directeur MKB Start People, houdt zich samen met haar team dagelijks bezig met het beoordelen van cv’s en weet daardoor goed waar op gelet wordt. "Uiteraard is het afhankelijk van de functie waar u op solliciteert wat de belangrijkste eisen zijn die we terug willen zien op het cv. En ook de persoonlijke voorkeuren van een recruiter spelen een rol. Toch is er wel een aantal overkoepelende tips die we vaak geven aan kandidaten. Uiteraard staat een goede match met de functie waar u op solliciteert voorop. Of dat nu op basis van werkervaring, competenties of ambities is. Maar zelfs als dit allemaal goed zit, onderschat dan het belang van een onderscheidend cv niet. Want er zullen meer kandidaten de juiste match met de functie hebben. Los daarvan is de motivatie die bij het cv hoort uiteraard ook belangrijk. Maar met een goed cv kunt u al veel verschil maken!"



Tips om het verschil te maken

Groeneboom geeft deze tips om een cv te creëren waarmee u het verschil maakt:



1. Voeg persoonlijkheid toe

Zoals u aan uw LinkedIn profiel een persoonlijke draai kunt geven via uw ‘summary’, kunt u dat ook bij het cv doen. Begin het cv met een introtekst waarin u uzelf voorstelt en toelicht wat op werkgebied uw drijfveren en interesses zijn. U kunt hier ook omschrijven wat u zoekt in een nieuwe baan en waarom. Dit is dé plek om persoonlijkheid aan het cv toe te voegen. Zorg wel dat het kort en bondig blijft. En let vanzelfsprekend goed op taal(fouten).



2. Licht werkervaring toe

Plaats niet alleen werkervaring op het cv, maar licht duidelijk toe wat die werkzaamheden precies inhielden. Wat waren uw taken en verantwoordelijkheden, op welke projecten was u trots en vooral: wat waren hier de resultaten van? Uiteraard mogen hier competenties in voorkomen, maar licht ze toe. Zeg bijvoorbeeld liever niet alleen dat u creatief bent, maar geef met een voorbeeld aan waar dit uit blijkt. Vergeet hierin ook niet de soft skills die u gebruikt in uw werk. Deze worden steeds belangrijker op de arbeidsmarkt. Maar: geef ook hier weer duidelijke voorbeelden.



3. Maak een op maat gemaakt cv

Geen baan is hetzelfde. Al heeft een functie dezelfde naam, ieder bedrijf heeft een andere cultuur en achtergrond. Neem dit niet alleen mee in uw motivatiebrief, maar ook bij het opstellen van het cv. In je samenvatting en de toelichting van je werkervaring is er ruimte om meer nadruk te leggen op specifieke taken en skills. Hier kunt u ook omschrijven waarom nou juist u past bij de baan en het bedrijf waar u solliciteert. Door dit concreet toe te spitsen op die ene vacature, laat u de recruiter zien dat u echt moeite hebt gedaan voor de sollicitatie en u goed in de rol verdiept hebt.



4. Kies voor een mooie opmaak - tenzij u bij een grote organisatie solliciteert

In de laatste jaren maken steeds meer mensen gebruik van mooie templates. Hierop is plaats voor een foto en worden competenties overzichtelijk in een apart kader geplaatst. Als deze ergens anders op het cv toegelicht worden of als ze heel specifiek bij de functie aansluiten, is dat prima. Recruiters die handmatig cv’s selecteren worden sowieso blij van een dergelijke mooie opmaak. En zeker als u een creatieve functie ambieert is een creatief cv onmisbaar. Solliciteert u echter bij een hele grote organisatie, dan kan zo’n opmaak tegen u werken. Daar wordt een voorselectie namelijk vaak door middel van de eerder genoemde parsing technologie gedaan en deze kan in de war raken van deze templates. Als het systeem uw cv niet goed kan lezen, door de mooie opmaak, is dat natuurlijk enorm zonde. Het is dus de moeite waard om bij bedrijven te checken hoe de eerste selectie van cv’s gedaan wordt en een simpelere versie van uw cv achter de hand te houden.

