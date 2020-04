 Een derde van de IT-leiders geeft prioriteit aan multicloud-aanpak

Hoewel de huidige adoptiegraad onder de twintig procent ligt, groeit de belangstelling voor multicloud extreem snel - Equinix maakt de resultaten bekend van een onderzoek naar de inzichten van IT-besluitvormers wereldwijd over de grootste tech-trends. De resultaten laten zien dat bedrijven wereldwijd forse ambities uitspreken rondom de adoptie van multicloud. In Nederland groeit de belangstelling voor multicloud zelfs extreem snel: bijna 30 procent van de respondenten ziet de invoering van een multicloud-aanpak als een prioriteit voor 2020. Vorig jaar was dat nog maar drie procent.



Wereldwijd zegt bijna de helft (45 procent) van de ondervraagde IT-beslissers plannen te hebben om over te stappen op een multicloud-strategie, maar de adoptiegraad ligt nog steeds op minder dan 20 procent, zowel in Nederland als in de rest van de wereld.

De resultaten van het onderzoek - waar bijna 2500 deelnemers uit 23 landen in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en Azië-Pacific op reageerden - laten zien dat bedrijven zich al aan het voorbereiden zijn op een meer verbonden wereld, vooruitlopend op de veranderingen die door COVID-19 in gang zijn gezet.



Cloudmigratie, ondanks de risico’s

Bijna driekwart (71 procent) van de respondenten wereldwijd geeft aan van plan te zijn meer van hun IT-functies naar de cloud te verplaatsen. Tweederde (66 procent) van de respondenten is van plan dit zelfs binnen de komende twaalf maanden te doen. Dit is opvallend, want bijna de helft van de respondenten ziet de vermeende risico's van cybersecurity rondom cloudadoptie als een bedreiging voor hun business.

De ondervraagde IT-besluitvormers in Nederland hechten aanzienlijk meer belang (34 procent gaf aan dat het een prioriteit was) aan het verplaatsen van hun IT-infrastructuur naar een datacenter van een derde partij dan een jaar geleden, toen het percentage nog onder de 3 procent lag. Ondertussen geeft één op de twee IT-leiders wereldwijd aan dat ze prioriteit geven aan het verplaatsen van hun infrastructuur naar de digital edge. Hier worden digitale bedrijfsecosystemen aan elkaar gekoppeld om in realtime te kunnen communiceren, als onderdeel van een overkoepelende IT-strategie.



Hybrid multicloud-strategie

Een cloudstrategie die veelal overwogen wordt door IT-beslissers is een multicloud-aanpak waarbij één enkel bedrijf verschillende cloudaanbieders gebruikt voor verschillende functies. Dit is een trend die het onderzoek bevestigt. De verschuiving naar een multicloud-aanpak zal belangrijke gevolgen hebben voor de cloudindustrie, aangezien bedrijven hun business zo verspreiden over meerdere aanbieders.

Maar terwijl er duidelijk een strategische verschuiving gaande is, is multicloud momenteel eerder de uitzondering dan de regel: minder dan één op de vijf (zeventien procent) IT-beslissers zegt dat hun bedrijf zich momenteel over meerdere clouds verspreidt. Hybride cloud implementaties - waarbij bedrijven gebruik maken van een combinatie van één of meer publieke cloud-aanbieders met een privé-cloud platform of IT-infrastructuur - zijn op dit moment nog het meest gebruikelijk. Zo hanteert 34 procent van de IT-beslissers wereldwijd op dit moment een hybride cloudstrategie.

Michiel Eielts, Managing Director, Benelux, Equinix: "We weten dat een wereldwijde verschuiving naar hybride multicloud-implementaties al geruime tijd voor de uitbraak van COVID-19 aan de gang was, omdat bedrijven een concurrentievoordeel willen behalen door middel van schaalbare oplossingen die toegankelijk zijn vanuit diverse locaties. De resultaten van dit onderzoek laten echter zien dat er een kloof blijft bestaan tussen de ambities van bedrijven en de implementatie van cloudadoptie. Het wordt zeker interessant om te zien hoe dit ontwikkelt en versnelt, gelet op de huidige digitale eisen.



Highlights/Key facts

29 procent van de respondenten in Nederland ziet een multicloud-aanpak als een prioriteit voor 2020.

71 procent van de IT-besluitvormers is van plan om in de toekomst meer IT-functies naar de cloud te verplaatsen (65 procent in Nederland). Belangrijke functies die naar de cloud worden verplaatst zijn onder andere productiviteitstools, legacy-applicaties en databases.

Wereldwijd bevindt 44 procent van de IT-infrastructuur zich momenteel in de cloud. In Amerika is dit cijfer hoger, namelijk 49 procent, terwijl het in EMEA slechts 40 procent is (in Nederland is het ook 40 procent). Azië-Pacific komt overeen met het wereldwijde gemiddelde van 44 procent.

Het onderzoek is online afgenomen bij 2.485 IT-besluitvormers in 23 landen tussen 1 en 16 augustus 2019.