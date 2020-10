 Bedrijven hebben flexibiliteit van meerdere clouds nodig

Bedrijven missen consistente operations - Nutanix heeft de bevindingen bekendgemaakt van een nieuw rapport waarin de belangrijkste uitdagingen en kansen met betrekking tot hybride cloud-adoptie worden geanalyseerd. Hoewel de meesten de hybride cloud als het ideale IT-model zien, toont het rapport aan dat velen moeite hebben dit model te adopteren - 70 procent van de organisaties gelooft dat hun transformatie langer duurt dan verwacht.



Het doel is echter duidelijk: bijna alle respondenten (95 procent) denken dat hun organisatie baat zou hebben bij een optimale hybride implementatie die consistente IT-constructies en -operations over meerdere clouds biedt. Hierdoor worden namelijk veel van de uitdagingen geëlimineerd waarmee ze momenteel worden geconfronteerd, variërend van operationele silo's tot personeelstekorten.

Nu bedrijven overal moeite hebben om zich aan een nieuwe realiteit aan te passen, wordt één ding nog duidelijker: flexibiliteit is cruciaal voor zakelijk succes. Of bedrijven nu de public cloud moeten inzetten om snel remote desktops te leveren, disaster recovery-sites te consolideren, workloads naar een private cloud te verplaatsen om capaciteitsproblemen in de public cloud te voorkomen, of te profiteren van on-demand capacity bursting, er is nu een grote noodzaak voor een aanpasbare IT-infrastructuur. Maar flexibiliteit betekent niet langer het gebruik van zowel public als private clouds - er is consistente ervaring, tooling en operational practices nodig voor meerdere clouds. Dit vereenvoudigt de mogelijkheid om applicaties en data naar de meest geschikte cloudomgeving te verplaatsen drastisch.

"Tegenwoordig moeten moderne organisaties flexibel zijn en een cruciaal aspect hiervan is het decentraliseren van resources om ze gemakkelijker beschikbaar te maken," zegt Wendy M. Pfeiffer, CIO van Nutanix. "Door gebruik te maken van meerdere clouds - public, private of aan de edge - kunnen bedrijven hun IT-infrastructuur eenvoudig plaatsen waar deze het meest nodig is. Maar, zoals we in het onderzoek kunnen zien, is deze flexibiliteit alleen mogelijk met consistente constructies, operations en tooling voor meerdere clouds."



Overige bevindingen zijn onder meer:

Alleen de public cloud is niet altijd het antwoord : public cloud heeft een revolutie teweeggebracht in de IT-industrie en biedt meer flexibiliteit en operationele efficiëntie. En hoewel het ideaal is voor sommige applicaties en workloads, is het dat niet voor andere. Dit is de reden dat bedrijven voor een hybride infrastructuur kiezen. Volgens het onderzoek maakt de meerderheid van de respondenten zich zorgen over het draaien van bedrijfskritische applicaties in de public cloud. Deze zorgen hebben met name betrekking op de betrouwbaarheid (75 procent), portabiliteit (73 procent) en kosten (72 procent). Bovendien zijn sommigen simpelweg niet in staat hun bedrijfskritische applicaties te verplaatsen vanwege complexiteit of kosten. De noodzaak om applicaties opnieuw te ontwerpen of aan te passen voor een nieuw platform (75 procent) en de complexiteit van de migratie (71 procent) zijn bijvoorbeeld de belangrijkste zorgen die respondenten ervan weerhouden applicaties te porteren.

Hybrid vergroot de IT-skills gap : hoewel veel bedrijven moeite hebben om voldoende gekwalificeerd IT-talent te vinden, neemt het probleem toe bij het zoeken naar professionals die zowel een public als een private cloud-infrastructuur kunnen beheren, aangezien de twee omgevingen momenteel verschillende vaardigheden vereisen. De meeste organisaties (88 procent) staan ​​voor uitdagingen om ervoor te zorgen dat hun IT-personeel de nodige vaardigheden hebben voor het beheer van een ​​hybride IT-infrastructuur. Meer dan de helft (53 procent) beschouwt dit als hun belangrijkste zorg.

Skills gaps creëren silo's en inefficiëntie : gezien de verschillende vaardigheden die nodig zijn om public en private cloud-infrastructuren te beheren, zijn bedrijven vaak afhankelijk van verschillende teams waardoor silo's ontstaan. 95 procent van de respondenten kwam dit tegen. Het belangrijkste is dat dit invloed heeft op het bedrijfsresultaat, wat het nog zorgwekkender maakt in deze tijd. Bijna de helft van de respondenten noemde wildgroei aan resources (49 procent), een stijging van de kosten (45 procent) en / of verspilling van resources (43 procent) als zorgpunten.

Portabiliteit is een must en niet alleen voor applicaties: voor de meeste organisaties (88 procent) zijn softwarelicenties een belangrijk aspect van een hybride IT-infrastructuur, aangezien velen problemen hebben ondervonden met licentieverlening (58 procent) of vendor lock-in (58 procent) bij het overstappen naar de public cloud. Bovendien is bijna twee derde (65 procent) bereid om abonnementslicenties voor hun IT-infrastructuur te overwegen. Om meer te lezen over de bevindingen, is het volledige rapport hier te raadplegen: