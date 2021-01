 Ruim helft Nederlanders openhartig over salaris

Slechts een derde vindt het niet prettig om over het salaris te praten - Uit onderzoek van SD Worx blijkt dat Nederlandse werknemers de grootste waarde hechten aan hun salarispakket. Meer dan de helft (54 procent) van de Nederlandse werknemers voelt zich comfortabel bij salarisonderhandelingen en ze nemen ook vaak het initiatief om een gesprek hierover aan te gaan met de werkgever.



Het onderzoek werd uitgevoerd onder 5.683 medewerkers in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Functie-inhoud (40 procent) en erkenning (30 procent) volgen voor Nederlanders op de tweede en derde plaats. Opmerkelijk is dat werknemers hun eigen ontwikkeling slechts als tiende prioriteit noemen. De flexibiliteit in het kiezen van de werkplek en werktijden (veetien procent) én de visie en het beleid van de organisatie (twaalf procent) worden genoemd als laagste prioriteit.

In tegenstelling tot Nederland (52 procent), laten werknemers uit België (33 procent) en Frankrijk (29 procent) zich minder uit over de hoogte van hun salaris richting collega’s. Ook nemen ze zelf minder initiatief om een gesprek met de leidinggevende aan te gaan over een salarisverhoging. Werknemers uit Duitsland (76 procent) en het Verenigd Koninkrijk (77 procent) hechten, vergeleken met Nederlandse werknemers (64 procent), daarentegen meer waarde aan het volledig begrijpen van de arbeidsvoorwaarden.



Verbeteren van de werkervaring

Twintig procent van de Nederlandse werknemers geeft aan dat ze zelf (gedeeltelijk) de kans krijgen om de samenstelling van hun salarispakket te bepalen. "Inzicht in de prioriteiten van de medewerkers kan helpen om de werkervaring te optimaliseren," zegt Mark Bloem, Directeur bij SD Worx Nederland. "Een sterk salarispakket hangt niet alleen af van het salaris. Medewerkers de kans geven om bijvoorbeeld een deel van hun eigen loonpakket in te vullen, is momenteel een belangrijke extra troef. Persoonlijk contact met de medewerkers, nagaan of ze tevreden zijn met hun functie en ze erkenning geven wanneer ze dat verdienen, zijn net zo belangrijk om de ervaring van medewerkers te verbeteren."



Salarisonderhandelingen

Het loonpakket is in de meeste gevallen het belangrijkste element in de werkcontext voor de meeste werknemers, wat ervoor kan zorgen dat het tegelijkertijd een gevoelig onderwerp is. Toch blijkt dat 54 procent van de Nederlandse werknemers zich comfortabel voelt tijdens salarisonderhandelingen. Slechts een derde vindt het niet prettig om over het salaris te praten. Opvallend is ook dat het initiatief om een gesprek over het salaris aan te gaan, volgens de helft van de respondenten, vanuit henzelf komt. Ook geeft 52 procent aan dat ze openlijk praten over hun salaris met collega’s. Ze delen deze informatie graag om salarissen van anderen te vergelijken met hun eigen salaris.

"U wilt natuurlijk niet dat werknemers zich ergens ongemakkelijk bij voelen. Daarom is het tegenwoordig echt nodig om een goed gedefinieerd loonbeleid te hanteren. Gesprekken over beloningen worden dan veel gemakkelijker. Een duidelijk loonbeleid dat eerlijk en rechtvaardig aanvoelt, in vergelijking met vergelijkbare profielen, verschuift automatisch de focus van de medewerkers. Ze kijken dan eerder naar hun verdere ontwikkeling binnen het bedrijf en de bijdrage die ze leveren aan de organisatie. Op deze manier kunnen lastige situaties gemakkelijk worden vermeden en neemt de efficiëntie van het bedrijf alleen maar toe," benadrukt Bloem.