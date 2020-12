 Thuiswerkende ambtenaren houden netto minder over in 2021

Vanaf januari 2021 worden de vaste reiskostenvergoedingen vervangen door vergoedingen op alleen de daadwerkelijke reisdagen - Ambtenaren met een modaal inkomen (2.816 euro per maand) die in 2021 slechts één dag per week naar kantoor gaan, kunnen vanaf januari rekenen op een daling van het nettosalaris van 63,71 euro per maand. Dit heeft alles te maken met de wijzigingen in de reiskostenvergoeding.



Vanaf januari 2021 worden de vaste reiskostenvergoedingen vervangen door vergoedingen op alleen de daadwerkelijke reisdagen. Voor ambtenaren en leraren die wel dagelijks naar hun werkplek reizen, geldt dit niet. Zij zien hun netto salaris juist stijgen met 41,42 euro. Dit blijkt uit de eerste definitieve berekeningen naar aanleiding van de bekendmaking van de pensioenpremie van het ABP pensioenfonds van Visma | Raet.

Joke van der Velpen, Kennismanager bij Raet: "Afgelopen Prinsjesdag was een hele bijzondere. Als gevolg van COVID-19 hoorden we de troonrede niet vanuit de Ridderzaal, maar werd deze voorgelezen in de Grote Kerk. Wij hebben, naar aanleiding van de nieuwe pensioenpremie van het ABP pensioenfonds, direct berekend wat de effecten zijn op de netto salarissen voor medewerkers die vallen onder het dit fonds (overheid en onderwijs). Voor medewerkers die vijf dagen per week op locatie werken, wordt er vanaf 1 januari aanstaande netto meer bijgeschreven op de bankrekening. Voor medewerkers die één dag per week naar hun werkplek gaan, is er een daling van het nettosalaris te zien. Dat is natuurlijk logisch, omdat deze kosten niet worden gemaakt. De berekeningen van de netto salarissen voor medewerkers in andere sectoren worden op korte termijn bekend gemaakt."



Salaris- en uitkeringsspecificatie 2021

Met behulp van de Visma | Raet bruto/netto proforma check kan iedereen het effect van de nieuwe Rijksbegroting op zijn of haar eigen salaris uitrekenen. Hierin zijn de meest actuele wetswijzigingen verwerkt, zodat iedereen inzicht krijgt in wat hij of zij netto in 2021 overhoudt. Dit kan ook via de mobiele Visma | Raet netto app, welke te downloaden is in de App Store en via Google Play.