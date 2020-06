 Voor driekwart van de finance professionals is datagedreven bedrijfsvoering een meerjarenplan

Datagedreven finance-afdelingen hebben de toekomst - Voor driekwart van de finance professionals (75 procent) is datagedreven bedrijfsvoering een meerjarenplan. Elf procent vindt de eigen organisatie al datagedreven en dertien procent denkt dit binnen een jaar te zijn. De grootste groep (41 procent) verwacht dit binnen een tot drie jaar te worden. Voor ongeveer een derde van de organisaties (35 procent) gaat het langer dan drie jaar duren.



Dit blijkt uit de FinTech Barometer van Onguard.



Combineren en integreren van data

Bedrijven die datagedreven willen worden, lopen tegen beperkingen aan. De FinTech Barometer laat zien dat de grootste uitdaging de integratie van diverse bronnen is (38 procent). Het integreren van systemen, zoals een CRM-systeem, de database van de KvK en het credit management systeem, blijkt in de praktijk dus een lastige zaak. Daarnaast is het op de juiste manier combineren van data uit een of meerdere bronnen een opgave (37 procent). Deze gecombineerde data kan ingezet worden om bijvoorbeeld voorspellingen te doen en hierop in te kunnen spelen. Denk aan het voorspellen van kredietscoring, betaalgedrag, cashflow et cetera. Hoewel organisaties over voldoende data beschikken, wordt deze dus nog niet optimaal ingezet.



Vaardigheden van experts ontwikkelen

De top drie uitdagingen wordt gecompleteerd door het ontbreken van de juiste vaardigheden bij experts (27 procent). Huidige banen veranderen en de financiële wereld heeft behoefte aan andere vaardigheden. Om een datagedreven organisatie te kunnen worden, zijn volgens de finance professionals analytische vaardigheden (41 procent), programmeervaardigheden (33 procent) en communicatievaardigheden (31 procent) van belang. De kennis en kunde van finance professionals blijft cruciaal voor de interpretatie van de cijfers. Het opleiden van huidig personeel en aantrekken van gespecialiseerd nieuw personeel op het gebied van data-analyse creëert dan ook kansen.

Marieke Saeij, CEO bij Onguard: "Datagedreven finance-afdelingen hebben de toekomst. Datagedreven organisaties nemen betere beslissingen, lopen voor op concurrenten en hebben meer tevreden klanten. Op basis van inzichten kan de klantbenadering persoonlijk gemaakt worden en ontstaat er ruimte voor innovatie. Het is nu tijd om te gaan voor nog meer efficiëntie en inzicht om hiermee ook de Days Sales Outstanding (DSO) te verlagen en de cashflow te verbeteren."