 Helft Nederlanders werkt liefst thuis tot aan vaccin

51 procent denkt dat collega’s zich niet aan coronamaatregelen houden - Maar liefst 53 procent van de Nederlanders die momenteel vanuit huis werken, keert liever niet terug naar kantoor totdat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus. Een belangrijke verklaring hiervoor lijkt een gebrek aan vertrouwen in collega’s te zijn. Meer dan de helft van de ondervraagden is er namelijk niet gerust op dat zij zich aan alle coronamaatregelen houden.



Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.012 Nederlanders die thuiswerken, uitgevoerd door Panelinzicht. Opvallend genoeg zijn de ondervraagden een stuk minder kritisch over hun eigen striktheid. Maar liefst 81 procent verwacht zich bij terugkeer naar kantoor, te allen tijde aan de voorschriften van het RIVM te houden. Vooral dertigers zijn opvallend mild over hun gedrag (85 procent) en erg wantrouwend richting collega’s (60 procent). "Zolang er nog geen vaccin is, is het altijd een gok om weer terug te gaan naar kantoor," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Voor sommige collega’s geldt echter dat de thuiswerksituatie zo onwenselijk is, dat zij het liefste gisteren alweer terugkeerden naar de werkvloer. Voor hen maak ik graag een uitzondering, maar daarbij staat een veilige werkomgeving centraal."



Coronaproof

Een andere belangrijke reden om nog even niet terug te keren naar kantoor is een gebrek aan algehele frisheid. Zo stelt maar liefst een derde van de respondenten dat de hygiëne bij hen op kantoor onvoldoende is. Ondanks de door het RIVM opgestelde richtlijnen, wordt er slechts in beperkte mate beterschap verwacht. Zo denkt de helft van de ondervraagden dat hun werkgever de werkvloer niet coronaproof kan maken. Daarnaast zegt maar liefst 24 procent dat hun bedrijf zich onvoldoende inzet voor een coronavrij-kantoor. Met 32 procent zijn vooral werknemers tot veertig jaar erg kritisch over de ijver van hun werkgever op dit gebied. Franke: "Ik vind het belangrijk dat een uiteindelijke terugkeer naar kantoor ook daadwerkelijk iets toevoegt voor mijn medewerkers. Wanneer we onszelf in allerlei bochten moeten wringen om afstand te houden en bijvoorbeeld acht uur lang met mondkapjes op werken, dan kunt u zich afvragen wat de toegevoegde waarde daarvan is. Wanneer het alleen op die manier kan, geef ik de voorkeur aan thuiswerken."



Forenzen

Niet alleen het kantoor zelf, maar ook de reis ernaartoe is voor veel respondenten een risico dat ze het liefst nog even uit de weg gaan. Maar liefst 69 procent van hen zegt het openbaar vervoer actief te ontwijken totdat er een vaccin is ontwikkeld. Opvallend genoeg zijn Groningers (78 procent) de grootste OV-ontwijkers. Het meest positief gestemd zijn Brabanders en Limburgers, van hen gaat slechts 62 procent het liefst nog even niet met het openbaar vervoer naar het werk. Franke: "Ondanks het optimisme onder mijn provinciegenoten, probeer ik als Brabander de bus of trein zoveel mogelijk te vermijden. Vanwege de vele vertragingen en volle coupés deed ik dit voorheen overigens ook al."