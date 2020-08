 Mimecast waarschuwt voor tweede golf in coronaphishing

Verbeter ook de cyberhygiëne - Mimecast Limited roept organisaties op de komende weken extra alert te zijn op cybercriminelen die misbruik maken van de COVID-19-pandemie. Zo zullen aanvallers het nieuws misbruiken voor nieuwe phishingcampagnes als zich een vaccin aandient.



Mimecast reageert hiermee op een recent rapport van Interpol. Partners van de internationale politieorganisatie detecteerden in de periode van januari tot en met april 2020 maar liefst 907.000 spamberichten, 737 incidenten met malware en 48.000 kwaadaardige URL’s die verband houden met COVID-19. Interpol verwacht dat deze cijfers de komende maanden worden overtroffen, vooral als er op korte termijn een vaccin beschikbaar komt.

Voor Jonathan Miles, Head of Strategic Intelligence & Security Research bij Mimecast, komen de bevindingen niet als een verrassing. "Uit ons recente onderzoek naar de eerste ‘100 dagen van COVID-19’ blijkt dat alleen al in de periode van januari tot maart 2020 het aantal gedetecteerde dreigingen met 33 procent was toegenomen. Bij een verder toenemende dreiging is het zeer belangrijk dat organisaties voorrang geven aan cybersecurity. Als dit niet gebeurt, kan het leiden tot problemen zoals downtime, gegevensverlies en een verminderde productiviteit."



Verbeter de cyberhygiëne

Helaas ontbreekt het bij veel organisaties aan goede cyberhygiëne. Uit een recent State of Email Security-rapport van Mimecast blijkt dat slechts twaalf procent van de Nederlandse organisaties regelmatig een security-awarenesstraining verzorgt voor zijn medewerkers. vijftien procent biedt slechts één keer per jaar trainingen aan.

"Het op regelmatige basis aanbieden van security-awarenesstrainingen is echter cruciaal," aldus Miles. "Dat verbetert de cyberhygiëne en versterkt de weerbaarheid van de organisatie. Uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers die onze security-awarenesstrainingen niet hebben gevolgd, vijf keer vaker op een kwaadaardige link klikken dan medewerkers die wel een training volgen."