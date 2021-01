 Goede voornemens op de werkvloer: minder stress en blijven ontwikkelen

Ook meer aandacht voor sociale contacten staat hoog op de lijst - Voor velen was 2020 een pittig jaar, zowel op het werk als privé. Voor 2021 zitten we dan ook vol met goede voornemens, zo blijkt uit onderzoek van Nationale Vacaturebank en Intermediair, in samenwerking met Motivaction, onder ruim 650 respondenten. We willen voor komend jaar vooral meer investeren in sociale contacten.



37 procent wil meer aandacht voor familie en 26 procent voor vrienden. Opvallend is dat maar liefst 32 procent snakt naar minder stress.

Een ander goed voornemen op het gebied van werk is het doen van een training of opleiding (achttien procent). 75 procent van de professionals die in 2021 een training/opleiding wil volgen, doet dit puur om zich te blijven ontwikkelen. 37 procent wil zijn of haar positie op de arbeidsmarkt versterken en zestien procent wil zich laten omscholen.



Goede voornemens op werkgebied:

32 procent wil minder stress

achttien procent is van plan een training of opleiding te doen

een op de tien mensen wil graag een andere baan

negen procent wil minder werken

acht procent wil intern een stap maken

acht procent denkt aan een carrièreswitch

zeven procent wil vrijwilligerswerk gaan doen

vijf procent wil meer gaan werken Driekwart verwacht niet van baan te wisselen

Het merendeel van de werkenden verwacht niet van baan te switchen in 2021: 75 procent geeft dit aan. De meeste professionals blijven omdat ze tevreden zijn met hun baan (69 procent). Echter: bijna een kwart van de werkenden (23 procent) switcht niet omdat hij zijn vaste contract niet kwijt wil. Maar liefst 22 procent denkt niet binnen nu en drie maanden een nieuwe baan te kunnen vinden. En mocht die baan wel gevonden worden, dan verwacht 29 procent dat hij genoegen moet nemen met een functie die niet volledig aansluit bij de eigen wensen.



Solliciteren verloopt nog steeds grotendeels via een fysiek gesprek

22 procent heeft in het afgelopen jaar een sollicitatiegesprek gehad. Opvallend is dat 59 procent van de gesprekken fysiek verliep. In 23 procent van de gevallen liep de sollicitatie geheel online en bij 18 procent was het een combinatie: zowel fysiek als via het beeldscherm. Over het algemeen zijn de ervaringen met videosolliciteren niet al te positief. 34 procent van de sollicitanten vindt dat hij of zij zichzelf niet goed kan laten zien en 32 procent kreeg geen goed beeld van de werkgever. Wel is 28 procent minder zenuwachtig dan bij een gewone sollicitatie en kan tien procent juist meer zichzelf zijn tijdens het gesprek.



Combinatie van online en fysiek solliciteren een blijvertje

Recruiter en sollicitatie-expert Jesse Geul ziet vooral voordelen van online-solliciteren. "Voor een sollicitatie bent u altijd zenuwachtig, maar op het moment dat het vanuit de eigen woning gebeurt, neemt dat wel veel spanning weg," verklaart hij. "U komt niet bij een vreemd gebouw aan, wordt niet door een onbekende opgehaald bij de receptie, enzovoorts." Daarnaast ziet hij een voordeel in de beoordeling van de sollicitant. "Bij een videosollicitatie word u meer beoordeeld op de inhoud. Uw kleding, hoe u loopt, hoe stevig uw handdruk is en al die andere facetten die er niet toedoen, vallen bij een online-sollicitatie weg."

Geul denkt daarom dat videosolliciteren een blijvertje is, maar dat het niet het traditionele sollicitatiegesprek vervangt. "We hebben er een goed alternatief bijgekregen, maar uiteindelijk is het wel zo dat een sollicitant een minder goed beeld krijgt van een bedrijf. Het is natuurlijk leuk om de locatie waar u (deels) gaat werken te zien, dat stukje mist u als een sollicitatie volledig online verloopt. Ik verwacht daarom dat het een combinatie wordt. Het eerste gesprek via het beeldscherm en het arbeidsvoorwaardengesprek bijvoorbeeld face-to-face."