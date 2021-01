 Vacatureteksten vaak veel te moeilijk voor de doelgroep

Mensen kunnen steeds minder goed lezen - Mensen kunnen steeds minder goed lezen, maar tot vacatureteksten lijkt dat nog nauwelijks doorgedrongen. Ruim driekwart is op een niveau geschreven dat slechts vijftien procent van de Nederlanders goed begrijpt. En zelfs Einstein zou u er niet mee kunnen bereiken.



Er zijn in Europa drie taalniveaus opgesteld (A, B en C). Deze taalniveaus zijn verdeeld in twee subniveaus (1 en 2). Taalniveau A1 is het laagste taalniveau en taalniveau C2 het hoogste.

Taalniveau B1 wordt door zo’n 60 procent van de bevolking begrepen. Daarom noemen we taalniveau B1 eenvoudig Nederlands. Wordt het lastiger, dan haken steeds meer mensen af.



Niet een vacature op B1-niveau

Opvallend genoeg geldt dit ook voor vacatureteksten. Textmetrics deed onderzoek onder zo’n 200 organisaties, waarvan gemiddeld ongeveer tien vacatures zijn gescand. Geen enkele organisatie schreef de vacature gemiddeld op niveau B1. Sterker nog: 76 procent kende gemiddeld zelfs taalniveau C1. Wat betekent dat ongeveer 60 procent van onze bevolking die teksten niet (goed) kan begrijpen.

"Vacatureteksten zijn vaak veel te complex geschreven," zegt Marcel Leeman (CEO Textmetrics). "Hiermee worden hele groepen uitgesloten, en voorkom u dat de juiste mensen solliciteren. Dat is natuurlijk zonde. Stel dat u Einstein zou zoeken. Die zou dan al niet snel solliciteren. Hij was namelijk dyslectisch."



Maak het niet te moeilijk

Maar ook als u geen Einstein zoekt, raadt hij aan het taalniveau niet te hoog te leggen. "Mensen kunnen steeds minder goed lezen. Maak u uw vacature te moeilijk, dan sluit u dus meteen veel mensen uit. Dyslectici natuurlijk, maar ook mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben. Maar ook mensen die de tekst wel begrijpen. Zij hebben bijvoorbeeld geen zin om van een vacaturetekst een ware studie te maken."