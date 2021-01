 Twee op de drie Nederlanders schaamt zich voor hoesten of niezen in publieke binnenruimtes

Bijna driekwart vindt dat er te weinig aandacht is voor verspreiding coronavirus via aerosolen - Twee derde (65 procent) van de Nederlanders vindt het beschamend om in het openbaar te niezen of te hoesten. Meer dan de helft (54,5 procent) is bovendien bang om besmet te worden in publieke binnenruimtes, óók wanneer er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Wanneer anderen zich niet aan de geldende maatregelen houden, zegt de helft (51,5 procent) van de Nederlanders hen hierop aan te spreken.



Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Klop Innovations onder ruim 1.000 Nederlandse consumenten.



Te weinig aandacht voor rol aerosolen in virusverspreiding

Bijna driekwart (72,5 procent) vindt dat verspreiding van het coronavirus via aerosolen te weinig aandacht krijgt. Ruim zes op de tien (63,3 procent) zegt zich pas echt veilig te voelen in publieke binnenruimtes wanneer de lucht actief wordt gezuiverd op aerosolen die het virus kunnen bevatten. De aanwezigheid van goede luchtzuivering verlaagt dan ook voor 63 procent de drempel om een publieke binnenruimte binnen te gaan. Acht op de tien Nederlanders ziet luchtzuivering als effectief middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Henk Klop, directeur van Klop Innovations: "Sinds een aantal weken geldt er een mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes. Toch blijkt dat Nederlanders ondanks deze maatregel én 1,5 meter afstand nog altijd bang zijn om besmet te raken. Dat is niet vreemd. Het aantal besmettingen blijft maar stijgen, de afgelopen weken zelfs in hoog tempo. Onder andere supermarkten, gemeentehuizen, tankstations en fysiotherapeuten blijven gelukkig nog open, maar het is wel van groot belang dat deze binnenruimtes veilig voor ons zijn zodat de kans op besmetting ook op dit soort plekken minimaal is."