 Pandemie versnelt de digitale transformatie

De pandemie heeft de digitale transformatie over de hele wereld versneld - Dell Technologies presenteert de resultaten van wereldwijd onderzoek waaruit blijkt dat organisaties hun digitale transformatieprogramma's in een hogere versnelling zetten en zo binnen een paar maanden kunnen bereiken wat hen normaal gesproken jaren zou kosten.



De resultaten, die tweejaarlijks worden bijgewerkt in de Digital Transformation Index (DT Index) van Dell Technologies, laten zien dat organisaties transformationele technologieprogramma's versnellen tijdens de wereldwijde COVID-19-pandemie.

In een van de eerste wereldwijde onderzoeken die zakelijk gedrag als gevolg van de pandemie meet, ontdekte Dell Technologies’ 2020 Index dat wereldwijd acht op de tien organisaties dit jaar een aantal digitale transformatieprogramma's versneld heeft doorlopen en dat 79 procent hun bedrijfsmodel opnieuw bekijkt (72 procent van de organisaties in Nederland).

De DT Index is een wereldwijde benchmark die de status van organisaties op het gebied van digitale transformatie en hun prestaties weergeeft. Aan het onderzoek deden 4.300 bedrijfsleiders (van C-suite tot directeur) mee van middelgrote tot grote organisaties in achttien landen.



Een nieuwe digitale transformatie curve

Sinds de eerste DT Index in 2016 en de daaropvolgende in 2018, laten de resultaten van dit jaar een stijging zien van het aantal Digital Leaders (de digitaal meest volwassen organisaties) in Europa tot zes procent. In Nederland is het aantal Digital Leaders in 2020 hetzelfde als in 2018, namelijk vier procent. Digital Adopters (de op één na meest digitaal volwassen organisaties) zijn in Europa gegroeid van twirtnit procent in 2018 naar 36 procent in 2020 – een stijging van zestien procentpunten. In Nederland is de groep van de Digital Adopters gegroeid van elf procent in 2018 naar 30 procent in 2020.

Sinds 2018 registreert de DT Index ook een bescheiden daling in Europa in het aantal Digital Laggards (de minst digitaal volwassen organisaties) met acht procentpunten, van tien procent naar twee procent. In Nederland was er ook een daling in deze groep, van elf procent naar vier procent. Ook was er een scherpe daling van de voorlaatste groep organisaties, de Digital Followers, met negentine procentpunten (van 33 procent naar veertien procent). In Nederland nam de Digital Followers groep ook af met de helft: van 44 procent naar 22 procent. Deze organisaties schuiven op naar de Digital Evaluator en Digital Adopter-groepen, die beiden zijn gegroeid.

"We hebben een glimp van de toekomst gekregen en de organisaties die hun digitale transformatie nu versnellen, zullen klaar zijn voor succes in het datatijdperk dat zich nu aandient," zegt Michael Dell, voorzitter en CEO van Dell Technologies.



Belemmeringen voor transformatie

De pandemie heeft de digitale transformatie over de hele wereld versneld, maar het garanderen van voortdurende transformatie is een uitdaging: 94 procent van de organisaties wereldwijd (en 92 procent in Nederland) wordt geconfronteerd met belemmeringen voor hun transformatie. Volgens de 2020 DT Index zijn dit de drie belangrijkste belemmeringen voor het succes van digitale transformatie in Europa:

Gebrek aan budget en middelen Geen inzichten kunnen halen uit data en/of data overload Zorgen over data privacy en cybersecurity In Nederland ziet de top drie van belangrijkste belemmeringen er als volgt uit:

Gebrek aan economische groei Gebrek aan budget en middelen Geen inzichten kunnen halen uit data en/of data overload Reageren in een onzekere wereld

Vóór de pandemie waren bedrijfsinvesteringen in heel Europa sterk gericht op fundamentele technologieën, in plaats van op opkomende technologieën. De overgrote meerderheid van de organisaties in Europa, 85 procent (79 procent in Nederland), erkent dat ze als gevolg van disruptie dit jaar een meer flexibele/schaalbare IT-infrastructuur nodig hebben om het hoofd te kunnen bieden aan onvoorziene gebeurtenissen. Dit zijn volgens de DT Index de belangrijkste innovaties/oplossingen waarin organisaties in Europa gaan investeren de komende één tot drie jaar:

Cybersecurity-oplossingen

5G infrastructure & 5G ready hardware

Data management tools

Privacy software

Multi-cloud omgevingen En dit zijn de investeringen voor de komende één tot drie jaar in Nederland:

Cybersecurity-oplossingen

5G infrastructure & 5G ready hardware

Data management tools en commercial/industrial robotics

Multi-cloud omgevingen

Privacy software Nu het belang van opkomende technologieën door meer organisaties wordt erkend, denkt 81 procent van de Europese respondenten (t.o.v. 73 procent van de Nederlandse respondenten) dat er in de komende drie tot vijf jaar meer gebruik zal worden gemaakt van Augmented Reality om te leren hoe u dingen in een oogwenk kunt doen of oplossen; 83 procent van de Europese respondenten (t.o.v. 81 procent van de Nederlandse respondenten) verwacht dat organisaties artificial intelligence en datamodellen gaan gebruiken om mogelijke verstoringen te voorspellen, en 72 procent (t.o.v. 67 procent van de Nederlandse respondenten) voorspelt dat gedistribueerde ledgers – zoals Blockchain – de gig-economie eerlijker zullen maken doordat deze de tussenpersoon weghaalt.

Ondanks deze bevindingen is slechts zestien procent van de Europese en Nederlandse organisaties op dit moment van plan om te investeren in Virtual/Augmented Reality, slechts 27 procent van de Europese en Nederlandse organisaties is van plan te investeren in artificial intelligence en slechts vijftien procent van de Europese organisaties (t.o.v. elf procent van de Nederlandse organisaties) is op dit moment van plan om te investeren in gedistribueerde ledgers.