 De invloed van low-code op de toekomst van werk en innovatie

Digitale transformatie is in sneltreinvaart gezet - De pandemie heeft de digitale transformatie in sneltreinvaart gezet voor veel bedrijven. In de afgelopen maanden schoten online applicaties en diensten als paddestoelen uit de grond. Omdat bedrijven van de ene op de andere dag digitaal moesten transformeren, is het gemakkelijk in te zien waarom steeds meer organisaties overgaan op low-code-ontwikkeling.



Dit zegt Onno Tjeerdsma, senior regional vice president platform sales EMEA North bij Salesforce.

"Mensen zonder codeervaardigheden in staat stellen apps te bouwen, bespaart bedrijven tijd en middelen. Hierdoor zal in het algemeen de toekomst van werk en innovatie veranderen," zegt Tjeerdsma.

Low-code-ontwikkeling is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Volgens de International Data Corporation (IDC), zullen tussen 2018 en 2023 meer dan 500 miljoen apps en services worden gemaakt. Dat is meer dan in de voorgaande 40 jaar samen. Het is eigenlijk een "slepen en neerzetten"-benadering voor het bouwen van veel van deze applicaties met behulp van vooraf geschreven bouwstenen van codes.

"Terwijl bedrijven vertrouwden op het inhuren van computerexperts om vanaf het begin apps te bouwen, stellen ze door een combinatie van klikken en codes nu juist de niet-technische werknemers in staat om dit te doen door eenvoudige visuele hulpmiddelen te gebruiken. Een beetje zoals het gebruik van legoblokken" legt Tjeerdsma uit. "Het is gemakkelijk en snel, en u weet dat de stukjes met elkaar zullen verbinden.",

Terwijl de digitale economie blijft evolueren, kunnen low-code-ontwikkelingen helpen om vaardigheidstekorten op de werkplek te overbruggen. Volgens onderzoek zegt 82 procent van de bedrijfsleiders dat codering en web-ontwikkelingsmogelijkheden de komende zes maanden belangrijk voor hen zullen zijn. Naarmate nieuwe technologieën sneller beschikbaar komen, zullen low-code-ontwikkelplatforms werknemers helpen om relevante en nieuwe vaardigheden te leren, snel nieuwe apps te ontwikkelen en de nieuwste trends bij te houden.

Tjeerdsma: "In deze context is het organiseren van de EU-codeweek nog nooit zo belangrijk geweest. Tussen 10 en 25 oktober zijn er honderden evenementen over de hele wereld gehouden met als doel om codering en digitale geletterdheid op een leuke en boeiende manier bij iedereen te brengen. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen van alle leeftijden worden uitgerust met de tools en vaardigheden die ze nodig hebben om te slagen in een digitale wereld. Naast het stimuleren van de digitale transformatie van bedrijven, stellen low-code tools werknemers in staat om opnieuw te leren en zich voor te bereiden op de banen van de toekomst. Voor onze gemeenschappen nemen ze barrières weg voor een loopbaan in de technologie-industrie en voor succes in de digitale economie."



Hieronder zijn drie manieren waarop deze technologie de wereld ten goede verandert, volgens Tjeerdsma:



1. Opbouwen van veerkrachtige bedrijven

"Naarmate de manier en snelheid waarmee u zakendoet steeds sneller gaat, realiseren veel bedrijven zich dat traditionele ontwikkelmethoden heroverwogen moeten worden. Om nieuwe manieren te introduceren om klanten te bedienen, heeft u snelle en flexibele digitale oplossingen nodig. Om de last van uitgerekte IT-teams te verlichten, kan en zal low-code snelle app-ontwikkeling mogelijk maken.

Deze tools geven organisaties ook meer flexibiliteit om zich aan te passen aan veranderende klantbehoeften. Door de pool van werknemers die apps kunnen bouwen uit te breiden, nemen ze de traditionele afhankelijkheid van aangewezen ontwikkelaars weg, die op hun beurt de tijd krijgen om zich te concentreren op complexere projecten. In een tijd waarin budgetten worden opgerekt, kunnen bedrijven met low-code vol vertrouwen opschalen zonder aan kwaliteit te boeten."



2. Democratisering van innovatie

"De technologie herdefinieert wat het betekent om een ​​ontwikkelaar te zijn. De toegankelijkheid van deze tools stelt niet-technische medewerkers in staat om te leren en onmiddellijke oplossingen te bieden voor hun bedrijf en klanten. Net zoals werkgevers steeds meer op zoek zijn naar digitale vaardigheden, wordt deze vraag geëvenaard door het enthousiasme van het personeel om zich bij te scholen. Volgens onderzoek zou 57 procent van de werknemers willen dat ze betere of up-to-date vaardigheden hadden. Naast het bieden van mogelijkheden voor omscholing van het personeelsbestand, zal low-code innovatie blijven democratiseren en een cultuur van continu leren cultiveren."

Mensen hebben nu meer dan ooit toegang nodig tot de technologieën en vaardigheden die nodig zijn om de banen van de toekomst te bemachtigen. Daarom heeft Salesforce in 2014 Trailhead gelanceerd; ons gratis online leerplatform, om onderwijs te democratiseren en een gelijkwaardige weg naar de technische industrie te bieden. Sinds het begin van de pandemie hebben we een toename gezien van 37 procent in het aantal aanmeldingen voor cursussen - samen met meer dan 2,2 miljoen leerlingen die technische, zakelijke, partner- en soft skills opdoen. Door gevraagde vaardigheden en cv-waardige referenties te leveren, pakken we de vereiste vaardigheden aan en rusten we mensen uit met de tools die ze nodig hebben om te slagen," zegt Tjeerdsma.



3. Barrières wegnemen

"Net zoals low-code-tools mogelijkheden voor personeelshervorming openen, gaan ze ook belemmeringen voor gemeenschappen uit de weg om te slagen in de digitale economie. Van helpen om de woordenschat van studenten te vergroten tot het in staat stellen van deze studenten als makers in de digitale wereld. Ze rusten mensen uit met programmeervaardigheden die morgen net zo belangrijk zullen zijn als het vermogen om vandaag te kunnen lezen en te schrijven. Gezien de toenemende beschikbaarheid van low-code-leermogelijkheden, is ontwikkeling op dit gebied in veel opzichten sneller en toegankelijker dan traditionele methoden van professionele ontwikkeling. Bovendien kunnen apps vanaf elke locatie worden gebouwd."



Ideeën tot leven brengen

Tjeerdsma: "Nu bedrijven zich herstellen van de pandemie en weer willen groeien, zal er steeds verandering zijn. Low-code-technologie zal in toenemende mate een belangrijke drijfveer zijn om bedrijven in staat te stellen wendbaarder te worden, carrières opnieuw uit te vinden en burger-ontwikkelaars mogelijk te maken. De EU-codeweek, met als missie onderbrekingen in digitale vaardigheden te overbruggen en de volgende generatie codeerders op te leiden, is op het juist moment gekomen. Net als het motto "ideeën tot leven brengen", beloven de snelheid en behendigheid die deze tools bieden de mogelijkheid om vandaag nog efficiëntere bedrijven en een veerkrachtige samenleving op te bouwen."